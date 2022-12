Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris- Vendredi 2 décembre 2022 01/12/2022 | 18:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel a acquis en Vente en L'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) auprès de Vinci Immobilier un ensemble immobilier mixte et réversible de 3 900 mètres carrés. Situé 5 rue Danton (3ème arrondissement de Lyon), le programme Manufacture proposera 2 000 m² de bureaux réversibles en logements, 1 300 mètres carrés de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée dont un restaurant.



Manutan

Le groupe spécialisé dans le e-commerce BtoB annoncera ses résultats annuels.



Vantiva

Vantiva a dévoilé un Ebitda ajusté en progression de 40% à 50 millions d'euros au troisième trimestre, représentant 6,5% du chiffre d'affaires contre 6,8% un an auparavant. La dilution de la marge du trimestre s'explique par la hausse de la part de la division maison connectée dans l'Ebitda total du groupe. Vantiva a réalisé un chiffre d'affaires de 765 millions d'euros, affichant une progression de 45%. Il a augmenté de 27,1% à taux de changes constants.



Vinci

Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d'acquérir, auprès du fonds Patria, une participation majoritaire de 55 % dans la concession autoroutière Entrevias, traversant l'état de São Paulo du nord au sud. La concession, d'une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d'une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic).



La Société de la Tour Eiffel a acquis en Vente en L'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) auprès de Vinci Immobilier un ensemble immobilier mixte et réversible de 3 900 mètres carrés. Situé 5 rue Danton (3ème arrondissement de Lyon), le programme Manufacture proposera 2 000 m² de bureaux réversibles en logements, 1 300 mètres carrés de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée dont un restaurant.Le groupe spécialisé dans le e-commerce BtoB annoncera ses résultats annuels.Vantiva a dévoilé un Ebitda ajusté en progression de 40% à 50 millions d'euros au troisième trimestre, représentant 6,5% du chiffre d'affaires contre 6,8% un an auparavant. La dilution de la marge du trimestre s'explique par la hausse de la part de la division maison connectée dans l'Ebitda total du groupe. Vantiva a réalisé un chiffre d'affaires de 765 millions d'euros, affichant une progression de 45%. Il a augmenté de 27,1% à taux de changes constants.Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d'acquérir, auprès du fonds Patria, une participation majoritaire de 55 % dans la concession autoroutière Entrevias, traversant l'état de São Paulo du nord au sud. La concession, d'une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d'une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic).

© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.23% 6753.97 -5.79% MANUTAN INTERNATIONAL 0.00% 102.5 42.76% TOUR EIFFEL (SOCIÉTÉ DE LA) 0.79% 19.2 -32.69% VANTIVA -0.10% 0.205 -92.75% VINCI 1.70% 98.26 3.99%