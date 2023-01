Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 20 janvier 2023

Boiron

Le laboratoire Boiron, spécialiste de l'homéopathie, annonce que ses ventes du quatrième trimestre 2022 sont en légère progression par rapport aux ventes élevées du dernier trimestre 2021, qui intégraient un montant important de ventes de tests Covid. Elles s'établissent à 147,5 millions d'euros, en hausse de 1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. En France, les ventes baissent de 5,5% à 71,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires Europe hors France baisse de 18,4%.



DMS

Le spécialiste de la haute technologie au service du diagnostic médical publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.





GL Events

GL Events, société spécialisée dans l'événement, a fait part de son chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022, ressortant à 1,315 milliard d'euros en progression annuel de 77,4% par rapport à l'exercice précédent. Au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 510,5 millions d'euros, en hausse de 68% par rapport à 2021 et de 58% par rapport à 2019, poursuivant la tendance haussière entamée en début d'année.





Itesoft

L'éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



JCDecaux

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté un contrat de 10 ans avec CCR Metro Bahia portant sur l'exploitation publicitaire des deux lignes de métro de Salvador (Brésil) : la ligne 1 (rouge) et la ligne 2 (bleue). Ce nouveau partenariat, qui débutera en mars 2023, vient soutenir la stratégie de développement de JCDecaux et renforcer sa position de leader des médias dans les métros au Brésil.



Spineway

La société spécialisée dans les implants et instruments chirurgicaux communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



UV Germi

UV Germi, spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, publie un chiffre d'affaires de 7,16 millions d'euros pour l'exercice 2022, soit une progression annuelle de 13,1%. La croissance est portée par le dynamisme des activités Eau sur ses trois segments : eau potable, eaux industrielles et piscines. Les ventes export et l'activité Air et Surfaces sont en revanche en fort recul par rapport à l'exercice précédent.



Vallourec

Vallourec a récemment gagné d'importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis, pour la livraison de 25 000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca au large de la côte américaine du Golfe du Mexique. Le développement de Salamanca repose sur une unité de production flottante (FPU) créée à partir de la remise à neuf d'une installation de production précédemment mise hors service.