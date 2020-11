Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 20 novembre 2020

19/11/2020 | 18:25 0

Capgemini a annoncé que son septième plan d'actionnariat salarié, portant sur 3 millions d'actions, soit environ 1,8% du capital existant, avait été réalisé un taux de souscription de 174%. Les actions ont été souscrites au prix unitaire de 92,93 euros (correspondant à 87,5% du prix de référence de 106,20 euros). Près de 41 000 salariés répartis dans les 26 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16% des effectifs éligibles du Groupe. Ce nouveau plan " ESOP " (Employee Share Ownership Plan) portera l'actionnariat salarié à plus de 6% du capital.Malgré la poursuite de la crise du Covid-19, Fountaine Pajot se veut rassurant. Le fabricant de bateaux de plaisance explique que " la visibilité commerciale est aujourd'hui bonne et soutenue, tant sur Fountaine Pajot que Dufour, grâce à la dynamique commerciale de ces dernières semaines ". Le groupe indique que le plan de lancement des nouveautés, tant sur le segment du catamaran (Samana 59, Isla 40 et Power67) que sur celui du monocoque (D470 et D61), ainsi que le redéploiement des actions commerciales, notamment à travers des actions Web, viennent soutenir l'activité commerciale.Quadient a annoncé jeudi soir que le groupe Frasers, géant de la distribution au Royaume-Uni, a choisi CVP Everest, le plus récent système d'emballage automatisé de Quadient - capable d’emballer 1 100 commandes e-commerce sur mesure par heure. Frasers utilisera ce système pour créer des emballages à la taille exacte de chacune des commandes e-commerce de ses grandes marques, composées d'un ou de plusieurs articles.