Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 21 janvier 2022

Le chiffre d'affaires annuel de Biosynex s'est établi à 382,7 millions d'euros en 2021, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent, après une hausse de 338% déjà enregistrée entre 2019 et 2020. L'activité a continué de bénéficier en 2021 des ventes liées à la pandémie de la Covid-19 (à hauteur de 89% de l'activité). La biotech s'est ainsi s'est imposée comme le leader Français des tests de diagnostic rapide avec son offre complète de produits répondant aux besoins de dépistage et de diagnostic liés à la pandémie de Covid-19.Les laboratoires Boiron ont réalisé au quatrième trimestre 2021 une activité de 147,52 millions d'euros, en hausse de 2,9% sur un an. Ainsi, sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 455,2 millions d'euros, en repli de 11,4%, suite au déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1er janvier 2021 en France, et à l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale. Le résultat opérationnel annuel est attendu hausse grâce à la croissance du T4. Pour rappel, en 2020, celui-ci s'élevait à 38,2 millions d'euros.Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 s'élève à 166,7 millions d'euros, établissant un niveau historique pour cette période. Retraité de la sortie des 2 Alpes, il connaît une progression de 36,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice de 2018/2019 (dernier exercice complet avant la crise sanitaire) et de 20,5% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 (avant que ne débute la crise sanitaire) malgré un contexte sanitaire toujours pesant.Damartex a fini le premier semestre de l'exercice 2021/2022 avec un chiffre d'affaires à 401,7 millions d'euros, en repli 0,1%. Il a reculé de 1,6% à taux de change constants. Dans un contexte marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les ventes sont en légère diminution au deuxième trimestre : -1% à taux réels à 244,8 millions d'euros et -2,4% à taux de change constants.A l'occasion de la présentation du bilan de son activité de l'année 2021, Kalray a indiqué disposer d'une trésorerie de 12,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 20,2 millions d'euros, un an plus tôt. La ligne de financement signée avec Kepler Cheuvreux a été utilisée à hauteur de 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. La trésorerie est en phase avec le budget. Le groupe technologique a enregistré un chiffre d'affaires de 1,454 million d'euros, en hausse de 40,8%, en particulier grâce aux premières ventes de ses nouveaux produits.L'Oréal et Verily, filiale d'Alphabet spécialisée dans la santé de précision, ont annoncé un partenariat exclusif dans l'univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau. Ce partenariat devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L'Oréal en matière de nouvelles technologies de précision au service de la beauté.Oeneo a réalisé au troisième trimestre 2021-2022 un chiffre d'affaires de 76,9 millions d'euros, en croissance de 17,8% à taux de change constant et de 17,7% en données publiées. L'activité est également supérieure de 11,4% au troisième trimestre 2019-2020 avant la crise sanitaire. L'activité Bouchage a connu une progression de 23,3% de ses revenus à taux de change constants et l'activité Elevage, de 6,9%.Pierre & Vacances a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2021-2022 (octobre à décembre). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 355,5 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre bondit de 112,7 % par rapport au premier trimestre 2020-2021, qui avait affecté par la pandémie de Covid-19. Par rapport à son niveau pré-crise, le chiffre d'affaires affiche un repli de 5,2 %.Le spécialiste des cheminées publiera ses résultats semestriels.