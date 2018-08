Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 24 août 2018

0 0

Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide annonce une modification de son capital. Ainsi, le conseil d'administration, dans sa séance du 27 juillet 2018, a constaté que, du 1er Février au 30 juin 2018, 481 736 actions de la société, au nominal de 5,50 euros, avaient été émises par suite de l'exercice d'options de souscription d'actions. En conséquence, le nouveau capital de la société, qui prend immédiatement effet, s'élève précisément à 2 355 491 825,50 euros. Le capital est ainsi divisé en 428 271 241 actions au nominal de 5,50 euros entièrement libérées.LDC annonce que ses actionnaires ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire. A cette occasion, LDC a évoqué la forte hausse du prix des céréales observée ces derniers mois qui impacte le prix de la volaille vivante chez les producteurs et entraîne une hausse significative des prix de revient, nécessitant des revalorisations tarifaires. "L'acceptation de celles-ci conditionnera le niveau d'activité de l'exercice", explique le groupe, dans son communiqué.MND Group projette de transférer la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth à Paris. Le spécialiste des aménagements de montagne souhaite ainsi être coté sur un marché plus approprié à sa taille. « Le transfert sur Euronext Growth devrait ainsi simplifier le fonctionnement de la société et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers », peut-on lire dans le communiqué.