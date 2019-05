Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 24 mai 2019

0

Advicenne fait part du projet de cotation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles. Les actions ordinaires d'Advicenne sont actuellement cotées sur Euronext Paris et seraient, dans le cadre de la cotation secondaire proposée, également admises aux négociations sur Euronext Bruxelles. La société bénéficierait ainsi d'une cotation croisée (cross listing) sur les deux plus importants marchés d'Euronext pour les sociétés du secteur des sciences de la vie.EOS imaging a annoncé une quatrième installation de son système EOS à l'Hospital for Special Surgery (HSS). Le spécialiste des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie explique que l'HSS est " régulièrement classé premier hôpital orthopédique des Etats-Unis par US News & World Report depuis 9 ans " et qu'il est " le plus grand centre médical universitaire au monde dédié aux pathologies musculo-squelettiques ".Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian et Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade ont posé la première pierre de la future clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de Livry-Gargan en présence de Pierre-Yves Martin, Maire de Livry-Gargan. Outre les services de soins de suite et de réadaptation, la clinique, située au coeur du quartier Danton, proposera aux Livryens une offre de soins enrichie grâce à la création d’un hôpital de jour en son sein.Safran annonce que les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées, notamment les autorisations financières permettant à Safran, si nécessaire, de faire appel au marché mais à l‘exception de celles utilisables en période d'offre publique. Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice 2018 et décidé le versement d'un dividende de 1,82 euro par action, qui sera mis en paiement à partir du 29 mai prochain.Le Conseil de surveillance de Vivendi s’est réuni sous la présidence de Yannick Bolloré. Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire, a fait à un point sur certains sujets. Ainsi, le Directoire, aura la possibilité, à la suite de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 15 avril 2019, de lancer un programme de rachat d’actions portant sur 5 % du capital social à un prix maximum de 25 euros par action, en vue de les annuler. Par ailleurs, l’ouverture du capital d’Universal Music Group dont le processus suit son cours.