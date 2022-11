Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 25 novembre 2022 24/11/2022 | 18:30 Envoyer par e-mail :

Le réseau d'interventions sur alarme dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Amplitude Surgical

Amplitude Surgical annonce un chiffre d'affaire consolidé de 19,4 millions d'euros pour le premier trimestre de l'exercice 2022-23, en hausse de 11,3% à taux constants. La société spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs précise que pour son activité genoux et hanches, l'activité en France progresse de 12,2%, tandis que les ventes de Novastep, solution innovante pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), continuent d'afficher une forte croissance au premier trimestre et ressortent à 4,5 millions d'euros (+28,8% à taux constants).



Eutelsat

Eutelsat Communications a annoncé la nomination de Christophe Caudrelier aux fonctions de Directeur financier du groupe, avec effet au plus tard le 2 janvier 2023. Il rejoint l'opérateur de satellites après avoir exercé les fonctions d'Operating Partner - Finance chez Tikehau Ace Capital Partners. Filiale de Tikehau Capital, Tikehau Ace Capital Partners est un fonds d'investissement privé spécialisé dans les secteurs des industries et des technologies sensibles avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé un accord d'achat d'énergie (PPA) avec le premier fournisseur d'énergie en Espagne, Endesa. Cet accord d'une durée de 11 ans entrera en vigueur en 2024, et permettra de couvrir autour de 55% des besoins en électricité de Saint-Gobain en Espagne. L'électricité fournie par Endesa sera générée par ses sites éoliens, solaires et hydroélectriques.





















© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMPLITUDE SURGICAL -1.29% 3.06 36.56% AMPLITUDE, INC. 4.55% 14.02 -73.52% AQUILA 0.00% 5.05 -21.09% CAC 40 0.42% 6707.32 -6.63% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 0.04% 45.1 -27.14% ENDESA, S.A. 0.36% 18.205 -10.20% EUTELSAT COMMUNICATIONS 0.37% 8.1 -24.83% TIKEHAU CAPITAL 0.81% 24.95 6.45%