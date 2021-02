Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 26 février 2021

© AOF 2021

Beneteau a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre de son exercice 2019-2020. Ce dernier a duré 16 mois et a été clôturé fin décembre. Dans un contexte de crise du Covid-19, le fabricant de bateaux a enregistré un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros, soit un recul de 15,1% sur un an à données publiées. Entre septembre et décembre, le chiffre d'affaires est ressorti en baisse de 21,2 % à 195,3 millions d'euros.Le groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.Le groupe industriel énergétique publiera ses résultats annuels.La société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires annuel.Le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 4,44 milliards d'euros en 2020, soit une baisse de 38% en données comparables. L'activité Publishing est restée quasi-stable (-0,4%) à 2,375 milliards d'euros grâce à la bonne performance de la Littérature générale dans les différentes zones géographiques. A l'inverse, le Travel Retail a reculé de 59,7% à 1,72 milliards d'euros en raison des effets des mesures gouvernementales de restriction des déplacements, notamment en matière de trafic aérien et international.Saint-Gobain a enregistré un résultat consolidé part du groupe en repli de 67,6% à 456 millions d'euros en 2020. Plus important aux yeux des analystes, le résultat d'exploitation du spécialiste des matériaux de construction a reculé de 15,8% à 2,86 milliards d'euros, faisant ressortir une marge de 7,5% contre 8% en 2019. Cette évolution dissimule toutefois le fait que la marge d'exploitation a progressé à un niveau record de 10% au second semestre.L'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Le groupe de services à l'environnement publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.Téléperformance a publié un chiffre d'affaires 2020 de 5,732 milliards d’euros, en hausse de 11,6% à données comparables, dont +23,3% au quatrième trimestre 2020. Les activités core services & D.I.B.S. (Digital Integrated Business Services) ont affiché une chiffre d'affaires de 5,08 milliards d’euros, en hausse de 9,2%, en raison principalement de la dépréciation par rapport à l’euro des principales devises d’Amérique latine, de la roupie indienne et au second semestre du dollar US. L'activité de "services spécialisés" a en revanche reculé de 7,5%.