Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 27 novembre 2020

La société Amplitude Surgical, spécialisée sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, tiendra son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires, le 17 décembre prochain, au siège social. Dans le contexte de pandémie de Covid-19, et compte tenu des mesures administratives limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'événement se tiendra exceptionnellement à huis clos.La maison de champagne publiera ses résultats du premier semestre.LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech, va ouvrir un nouveau magasin à Besançon, le 4 décembre prochain. Situé rue de Châtillon, le magasin dispose d'une surface de 106 mètres carrés et sera piloté par un binôme de franchisés : Florian Vierjan et Matthieu Fournier. La boutique LDLC disposera d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.Miliboo a publié un chiffre d'affaires au second trimestre de son exercice 2020-2021 de 9,05 millions d'euros, en croissance organique de 19,5% sur un an. Cela porte le chiffre d'affaires semestriel du site Internet de vente d'ameublement à 18,28 millions, en hausse de 29,5%. Cette performance provient à la fois d'un accroissement des volumes vendus (+17,8%) mais également d'un effet prix (+11,7%) avec un panier moyen qui s'établit à 267 euros versus 257 euros au second trimestre 2019-2020.Suite au succès de GreedFall qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en moins d'un an, Nacon et Focus Home Interactive ont annoncé que des discussions ont abouti afin d'enrichir le jeu avec du nouveau contenu, ainsi qu'une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X. Les deux sociétés de jeux vidéo ont convenu que Focus Home Interactive sera en charge à la fois de l'édition des versions PS 5 et Xbox Series de GreedFall, mais également de l'édition des contenus additionnels et expansion à venir.Au vu de ses résultats du troisième trimestre et du bon début du quatrième trimestre, le Conseil d'administration de Saint-Gobain a l’intention de proposer à l’Assemblée générale du 3 juin 2021 de fixer le dividende au titre de 2020, à verser en juin 2021, à 1,33 euro par action en espèces, au niveau du dividende versé en juin 2019.