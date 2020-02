Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 28 février 2020

0

GTT a enregistré en 2019 un résultat net en progression de 0,4% à 143,35 millions d'euros et un Ebitda en hausse de 3,3% à 174,32 millions d'euros. Il affiche une marge d'Ebitda de 60,5% contre 68,6% en 2018. Le chiffre d'affaires du spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, a augmenté de 17,2% à 288,2 millions d'euros.Hiolle Industries a publié un chiffre d’affaires consolidé de 85,8 millions d'euros pour l’exercice 2019, stable par rapport à 2018. Le secteur Services et Environnement (32 % de l'activité) affiche un chiffre d’affaires de 27,3 millions d'euros (-2,6%), alors que le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % de l'activité) est en hausse de 1,4% avec un chiffre d’affaires de 58,6 millions d'euros. Avec un carnet de commandes en hausse de 25% à 90 millions d'euros, le groupe se dit confiant quant à sa capacité en 2020 de générer une année de croissance, tant en France qu'à l'international.Korian a dévoilé jeudi soir ses résultats 2019. Ainsi, le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 136 millions d'euros l'an dernier (+10,4% sur un an) et un Ebitda de 535,1 millions d'euros (+12,2%). Il en découle une marge de 14,8%, en progression de 50 points de base. En ce qui concerne l'Ebitdar, il ressort à 948 millions d'euros, soit une marge stable, à 26,2 %.Lagardère a publié un résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) 2019 de 361 millions d'euros, en hausse de 5,6% par rapport à 2018. Le résultat net ajuste part du groupe pour l'exercice est stable à 200 millions d'euros. Les revenus du périmètre cible 2019 du spécialiste de l'édition, de la production et de la diffusion de contenus sont en progression de 4,5% en données comparables à 6,936 milliards d'euros. La société a pour objectif 2020 une croissance du Résop située entre +4% et +6% hors impact du coronavirus.Par ailleurs, Lagardère a annoncé que le conseil de surveillance, réuni ce matin, a décidé, à l’unanimité, sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, de coopter Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy en remplacement de Xavier de Sarrau et François David, démissionnaires. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République Française, et Guillaume Pepy, ancien président de la SNCF, rejoignent le conseil de surveillance en qualité de membres indépendants et siègeront tous deux au sein du comité stratégique que le conseil a décidé de créer en son sein.Mecelec Composites spécialiste de la transformation des matériaux composites, annonce la reprise de Biousse, par décision du Tribunal de Commerce de Romans, jeudi 27 février 2020. Cette entreprise familiale est spécialisée dans l'application de peinture industrielle, destinée notamment au marché de l'aéronautique. L'usine, située à Bourg-lès-Valence, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros.Le spécialiste de la nanomédecine publiera son chiffre d'affaires annuelSaint-Gobain a publié un résultat net courant de 1,915 milliard d'euros, en hausse de 10% par rapport à l'exercice 2018. Le résultat d'exploitation est en progression de 4,7% en données comparables à 3,39 milliards. La marge d'exploitation progresse de 30 points de base à 8,0%. Le cash-flow libre 2019 ressort à 1,857 milliard d'euros, en progression de 50,2%. Pour 2020, la société vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation mais précise qu'il existe une incertitude concernant l'impact du coronavirus.Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestreL'union Financière de France (UFF) a présenté un résultat net part du groupe de 20,9 millions d'euros en 2019, soit une baisse de 80% par rapport à l'année précédente. Cela est dû à la vente en 2018 de ses participations dans PREIM. Le produit net bancaire de 202,1 millions d'euros est lui en baisse de 5% et pâtit de l'érosion des marges sur les produits financiers et l'immobilier direct. La collecte nette s'établit à 86 millions d'euros, contre 180 millions en 2018, à cause de la hausse du volume de sorties (rachats et sinistres) sur les actifs en unités de compte.