Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 28 juillet 2023 -

Air France

La compagnie aérienne publiera ses résultats du premier semestre.



ADP

ADP annonce un résultat net part du Groupe (RNPG) à 211 millions d'euros pour le 1er semestre, en hausse de 31,8 % sur un an, et un résultat opérationnel courant à 449 millions d'euros, en hausse de 31,6 %. Le chiffre d'affaires a atteint 2, 54 milliards d'euros, en croissance de 26,9 % sous l'effet " de la progression du trafic, tant à Paris qu'à l'International, et de la forte dynamique des activités commerciales ". L'exploitant de plateformes aéroportuaires confirme ses hypothèses de trafic, prévisions et objectifs financiers 2023-2025.



Amundi

La société de gestion française annoncera ses résultats du premier semestre.



Atos

Le spécialiste de la transformation digitale présentera ses résultats du premier semestre.



Bouygues

Le groupe industriel dévoilera ses résultats du premier semestre.

Capgemini

L'entreprise de services du numérique communiquera ses résultats du premier semestre.



Clariane

Clariane (ex-Korian) annonce une " forte progression " de son chiffre d'affaires de 12,2% (+9,3% en base organique) " sous l'effet des ajustements tarifaires et de la progression du volume d'activité ". Le groupe de maisons de retraite souligne la stabilité de l'Ebitdar à 538,3 millions d'euros (+2,9%) et de l'Ebitda à 285,3 millions d'euros (+0,1%) malgré un environnement " de forte inflation ". Il confirme ses objectifs pour 2023 soit une " progression organique du chiffre d'affaires annuel de plus de 8% " et un Ebitdar " stable en montant ".



Engie

L'énergéticien dévoilera ses résultats du premier semestre.



Euronext

Euronext a dévoilé des résultats opérationnels en repli au deuxième trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré une hausse de 0,9% de son résultat net à 120 millions d'euros. Son Ebitda ajusté a reculé de 2,5% à 216,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 58,7%, en repli de 0,5 point en données publiées et de 0,9 point en comparable. Les coûts ajustés ont atteint 152 millions d'euros, en hausse de 1,9% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 368,10 millions d'euros, en recul de 1,8%.



Eutelsat

L'opérateur de satellites divulguera ses résultats annuels.



FDJ

La Française des Jeux (FDJ), annonce pour le premier semestre 2023 un résultat net de 180 millions d'euros en hausse de 13,5% sur un an, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% sur un an à périmètre comparable. Le premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France publie un taux marge Ebitda courant/ chiffre d'affaires de 23,3% contre 25,4% il y a un an. Le groupe attend pour 2023 un chiffre d'affaires en progression de plus de +5 % et de plus de +3 % à périmètre comparable, avec un taux de marge d'Ebitda courant maintenu à environ 24 % sur l'ensemble de l'exercice 2023.



La Française des Jeux a signé un accord pour l'acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), qui détient les droits exclusifs pour opérer la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034. FDJ acquiert la totalité du capital de cette société pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.



Hermès

Le groupe de luxe indiquera ses résultats du premier semestre.



Kering

Le résultat net part du groupe de Kering a atteint 1,785 milliard d'euros au premier semestre contre 1,988 milliard d'euros, un an plus tôt. Le groupe de luxe a également généré un résultat opérationnel courant en repli de 3% à 2,74 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant de sa principale griffe Gucci a reculé de 4% à 1,81 milliard d'euros tandis que celui d'Yves Saint Laurent a progressé de 10% à 481 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons a chuté de 34% à 224 millions d'euros.



En parallèle à cette publication, Kering et Mayhoola ont signé un accord engageant pour l'acquisition par Kering d'une participation de 30% dans Valentino pour un montant en numéraire de 1,7 milliard d'euros.



L'Oréal

Au premier semestre, L'Oréal a généré un résultat net en hausse de 4,2% à 3,359 milliards et un résultat d'exploitation de 4,26 milliards d'euros, en hausse de 13,7 %. La marge d'exploitation du numéro un mondial des cosmétiques est ressortie à 20,7 %, en augmentation de 30 points de base. La rentabilité de la Division des Produits Grand Public a progressé de 20 % à 21 %. Celle du Luxe a en revanche diminué de 80 points de base, à 23,2 %. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 20,57 milliards d'euros, en croissance 13,3 % à données comparables.



Rexel

Le distributeur de matériel électrique publiera ses résultats du premier semestre.



Riber

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Sanofi

Le laboratoire pharmaceutique annoncera ses résultats du premier semestre.



Valeo

Valeo annonce une marge opérationnelle de 363 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de 41% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 11,21 milliards d'euros en hausse de 19%. L'équipementier automobile confirme ses objectifs 2023 soulignant sa " forte dynamique commerciale " avec des prises de commandes de 18,8 milliards d'euros enregistrées " à des niveaux de profitabilité en augmentation par rapport à ceux de 2022 ". " Plus de la moitié de ces commandes sont liées aux innovations dans l'assistance à la conduite ", tirées par " la forte position de Valeo sur ce marché ", est-il précisé.



Vallourec

L'entreprise métallurgique divulguera ses résultats du premier semestre.



Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics livrera ses résultats du premier semestre.



Vivendi

Vivendi annonce un résultat net, part du groupe à 174 millions d'euros pour le 1er semestre (contre 491 millions il y a un an avec l'apport de la participation dans Banijay à FL Entertainement) avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à 4,69 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a progressé de 7,7% à 444 millions d'euros, "porté par Havas, Groupe Canal+ et par la contribution de Lagardère". Le groupe de médias attribue la progression de ses revenus aux performances de Groupe Canal+, Havas et Gameloft, progression "qui s'est accélérée au deuxième trimestre".