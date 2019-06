Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 28 juin 2019

0

ALBIOMAAlbioma a annoncé jeudi soir avoir remporté une puissance agrégée de 5,2 MWc lors de la septième période de l'appel d'offres portant sur les installations solaires en toitures (AO CRE4 " Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc ") de mars dernier. Les quatre projets lauréats sont situés en métropole, dans un grand quart Sud-Est ainsi que dans le Sud-Ouest et seront mis en service fin 2020.BOURBONLe groupe de services maritimes pour l'offshore pétrolier et gazier tiendra son Assemblée Générale.CLARANOVALe groupe Claranova a annoncé la réalisation de son premier placement privé obligataire de type Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels européens pour un montant total de 19,7 millions d'euros, sous la forme d'une émission de 19 655 obligations d'une valeur nominale de 1 000 euros. Le produit de cette émission a pour principal objectif de financer le solde de l'acquisition des activités Adaware, SodaPDF et Upclick (17 millions d'euros).CASINOCasino a finalisé des opérations de cession suite à la signature en début d'année de promesses d'achat avec des adhérents Leclerc, le Groupement des Mousquetaires et Lidl. A cette occasion, le distributeur a perçu 58 millions d'euros. En parallèle, les autres cessions se poursuivent conformément au calendrier prévu, le groupe Casino rappelant que ces cessions d'hypermarchés sont distinctes du plan de cession d'actifs non stratégiques annoncé le 11 juin 2019 et étendu à 2,5 milliards d'euros le 24 mars 2019.FLEURY MICHONFleury Michon est entré en négociation exclusive avec les actionnaires du groupe néerlandais Marfo en vue d'acquérir, sous réserve des conditions usuelles en la matière, le contrôle de la société néerlandaise Marfo Food Group. avec une prise de participation à 90 % du capital social, et 37,5% du capital social de la société belge De Gentse Kluis N.V. L'acquisition du contrôle de Marfo Food Group, deuxième acteur européen du marché du catering aérien, permettrait à Fleury Michon de renforcer ses activités dans ce secteur, ainsi que les positions de Fleury Michon Amérique au Canada.NEOPOSTLe spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques tiendra son Assemblée Générale.