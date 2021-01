Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 29 janvier 2020

© AOF 2021

Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera son chiffre d'affaires annuel.Elis a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2,81 milliards d'euros, en repli de 14,5%, dont -13,3% en organique, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Malgré un léger ralentissement par rapport au troisième trimestre, environ 75% des activités du groupe se sont maintenues à un niveau proche de la normale au quatrième trimestre : environ +1% en Santé, -3% en Industrie et -5% en Commerces & Services. L'Hôtellerie-Restauration (25% du chiffre d'affaire total 2019) a davantage souffert des nouvelles restrictions avec une activité en baisse de près de 70% au quatrième trimestre.Fleury Michon a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de l’exercice 2020. Ainsi, le groupe agroalimentaire a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 735,4 millions d’euros, en baisse de 1,6% à données publiées et de 3,5% à périmètre constant sur un an. Cette diminution s’explique par l’important ralentissement des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas (Covid oblige), partiellement compensé par la hausse des volumes sur l’activité GMS.Le chiffre d'affaires ajusté du groupe JCDecaux pour l'année 2020 est en baisse de 40,6 % à 2,31 milliards d'euros, comparé à 3,89 milliards en 2019, dans un contexte marqué par la crise du covid-19. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet négatif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de 38,1 %. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de 39,5 % en 2020.Grâce à une activité plus dynamique que prévu en fin d'année, LDLC a rehaussé ses objectifs annuels. Son chiffre d’affaires du troisième trimestre, clos fin décembre de l'exercice 2020-2021 a bondi de 51,3% à 227,8 millions d'euros (+27,1% à périmètre constant) porté par la croissance de l’ensemble de ses activités. L’activité BtoC a réalisé un chiffre d’affaires de 164,8 millions d'euros, en hausse de 67,3% (+30,3% à périmètre constant) soutenue par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech.Les ventes de Maison du Monde au quatrième trimestre 2020 se sont élevées à 372 millions d'euros, en baisse de 1,5 % (-2,2 % à périmètre comparable). Les ventes ont été impactées par la fermeture de la plupart des magasins européens pendant environ 4 semaines, principalement en novembre. Le groupe d'ameublement estime que la perte de ventes due à ce confinement dans le contexte du Covid-19 a été d'environ 50 millions d'euros au quatrième trimestre (-60 millions d'euros en magasin, +10 millions d'euros en ligne).Le groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires annuel.Au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2020/21, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 millions d'euros, supérieur à l'estimation formulée début décembre et quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2019/20 (-1%). A taux de change et périmètre constants (hors WGroup), le chiffre d'affaires est en croissance de 3%. L'aggravation de la situation épidémique et le durcissement des mesures sanitaires au cours de la période n'ont pas obéré la remontée du taux d'activité tout au long du trimestre, sous l'effet des mesures de relance commerciale.