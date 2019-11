Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 29 novembre 2019

0

Miliboo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2019-2020 (clos fin octobre). Ainsi, la marque digitale d’ameublement a publié un chiffre d’affaires de 7,55 millions d’euros sur la période, en croissance de 39,1 % sur un an. "Cette performance confirme la nouvelle dynamique du groupe enclenchée cette année suite à l’ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza", a comenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de Miliboo.Jean-Louis Chaussade, président de Suez, a confirmé qu'il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il " souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s'engager en faveur d'une économie circulaire, et plus largement d'une diplomatie climatique ", peut-on lire dans un communiqué.Le groupe TF1 a acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d’Europe de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024 (3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines).