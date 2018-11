Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 30 novembre 2018

0

Edenred annonce le succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance : 6 mars 2026) et assortie d'un coupon de 1,875%. Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des projets de croissance d'Edenred, notamment de l'acquisition de l'américain CSI.Gecina a signé avec Séqens (regroupement de 6 ESH d'Action Logement : France-Habitation Domaxis, Sogemac Habitat, Athegienne, Sofilogis et Pax-Pogres-Pallas), un bail d'une durée ferme de 10 ans prenant effet le 15 juin 2019 et portant sur 10 400 mètres carrés de l'immeuble " Be Issy " situé à Issy-les-Moulineaux. Cette transaction avec un premier locataire pour l'immeuble porte son taux de commercialisation à 41%.Klépierre annonce la nomination de Marie Caniac en tant que directrice commerciale du groupe. Elle succède à Louis Bonelli, récemment nommé directeur général de Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux dans laquelle Klépierre détient une participation majoritaire.À l’occasion de la visite en France d’une délégation chinoise, visant à préparer les Jeux olympiques de Pékin 2022, MND a annoncé la signature de deux partenariats. Le premier est un contrat de coopération stratégique avec le groupe public Hebei Tourism Investment Group qui possèdent plusieurs stations de ski. MND et Hebei Tourism Investment s’engagent sur un partenariat à long terme visant à étudier conjointement la réalisation de ses futurs projets de remontées mécaniques, d’enneigement, et de loisirs outdoor.Le chiffre d'affaires consolidé de Signaux Girod a reculé de 9,4% sur le quatrième trimestre à 26,1 millions d'euros et de 0,9% sur l'exercice à 106,1 millions d'euros. Cette baisse intègre la sortie du périmètre de la société SIP. Sur le nouveau périmètre, le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste de la signalisation routière a reculé sur ce dernier trimestre de 1,2% et progressé de 0,9% sur l'exercice. La baisse du chiffre d'affaires en France (-7,7% à 17,4 millions d'euros) provient notamment des démarches de réorganisation opérées.