Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 30 septembre 2022

© AOF 2022

L'entreprise pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestreAteme a présenté des comptes en nette amélioration à la faveur de sa forte croissance. La perte nette, part du groupe, du spécialiste mondial de la diffusion vidéo est passée de 4,4 millions d'euros au premier semestre 2021 à - 0,1 million sur la première partie de 2022. L'Ebita est lui repassé dans le vert à hauteur de 1,3 million d'euros, à comparer avec un Ebitda de - 2,1 millions d'euros au premier semestre 2021.Le groupe de parfums et de cosmétiques Bogart a dévoilé ce jour ses résultats pour le premier semestre. Il a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires (+ 28,7%), à 131 millions d'euros. La part export est de 91% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du groupe est de 8,7 millions, contre 4,7 millions. L'activité Bogart Beauty Retail a bénéficié de l'élargissement du périmètre mais pénalise ponctuellement l'Ebitda du semestre (14,1 millions, en hausse de 2,2%), compte tenu de l'alignement du nouveau réseau de magasins en France sur les standards de rentabilité du groupe.Le spécialiste des drones présentera ses résultats du premier semestreL'entreprise de chimie biologique publiera ses résultats du premier semestreLa société technologique spécialisée dans les domaines du logiciel, des services informatiques et de la formation présentera ses résultats du premier semestreLe conseil d'administration de Thales, réuni le 29 septembre 2022 sous la présidence de Patrice Caine, a décidé de verser un acompte sur dividende ordinaire de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2022 en cours. Cet acompte sera détaché le 6 décembre 2022 et mis en paiement le 8 décembre 2022. Par ailleurs, Emmanuel Chiva, délégué général pour l'armement, rejoint le conseil d'administration de Thales en qualité de représentant de l'Etat au titre de l'action spécifique.