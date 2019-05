Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 31 mai 2019

0

Jeudi, JPMorgan a relevé son objectif de cours sur LVMH de 365 à 375 euros tout en réitérant sa recommandation Surpondérer. Le broker a revu à la hausse de 1% sa prévision de résultats 2019 et de 2% sa prévision de résultats 2020.Jeudi, Rémy Cointreau a progressé de 3,86% à 123,70 euros, soutenu par Morgan Stanley. Selon une source de marché, le broker a relevé sa recommandation sur le groupe de spiritueux de Neutre à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 120 à 140 euros. Le bureau d'études salue les perspectives de croissance du groupe familial et estime que sa surcote en Bourse s'est réduite. Par ailleurs, Rémy Cintreau est en négociations exclusives avec la famille Brillet en vue de l'acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet et d'une partie de son domaine viticole.Mercredi, Visiomed et l'américain ITN-T Corporation ont annoncé la signature d'un accord de partenariat visant à déployer des services de télémédecine en Côte d'Ivoire. ITN-T Corporation (Internet on Television Corporation) est une société basée en Californie, dont l'objet est de permettre l'inclusion financière, médicale et technologique aux populations des pays émergents. Pour atteindre ce but, ITN-T Corporation met en place des infrastructures de télécommunication de nouvelle génération, de la télévision numérique ainsi que des technologies utilisant la blockchain.