Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 4 janvier 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BUREAU VERITAS -2.88% 17 -1.63% JCDECAUX -1.32% 23.96 -0.98% WENDEL -1.26% 102.1 -1.24%

0

Bureau Veritas annonce la création de BVAQ, une société d’analyse des produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d’Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l’entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de biosécurité.JCDecaux annonce que sa filiale japonaise à 85% MCDecaux a remporté le contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, pour 10 ans. Kansai Airports exploite l’aéroport international du Kansai (KIX) et l’aéroport international d’Osaka (ITAMI) depuis avril 2016 ainsi que l’aéroport de Kobe depuis septembre 2017. Ce premier contrat aéroportuaire au Japon porte sur la conception, l’installation et la maintenance de 74 dispositifs, dont un réseau d`écrans LCD digitaux 85``, 2 écrans LED de 15 mètres carrés chacun et 4 supports lumineux géants de 60 mètres carrés chacun.Wendel annonce avoir conclu un accord pour acquérir 4,8 % du capital de Stahl auprès de Clariant pour un montant de 50 millions d’euros. À la suite de cette acquisition, Wendel augmente sa participation dans Stahl à environ 67 % du capital. Clariant détient désormais environ 14,5% de Stahl et renonce à son poste d`administrateur ainsi qu’à ses droits de veto spécifiques. Le reste du capital de Stahl reste détenu par BASF (près de 16 %), par le management de la société ainsi que d’autres actionnaires minoritaires.