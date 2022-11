Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 4 novembre 2022 03/11/2022 | 18:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ald

Le spécialiste en location longue durée et de la gestion de flotte automobile annoncera ses résultats du troisième trimestre.



Antin Infrastructure Partners

La société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Delfingen Industry

Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués communiquera ses résultats du troisième trimestre.



Hopscotch

Hopscotch, groupe de conseil en communication et d'événementiel, a dévoilé une hausse de 73,7% de son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2022 , ressortant à 161,4 millions d'euros. Sa marge brute s'élève à 58,1 millions d'euros (+42,4%), avec un troisième trimestre 2022 dans la lignée des précédents. Les activités PR et communication digitale qui avaient progressé pendant la crise maintiennent leur trajectoire avec encore une croissance de plus de 2,5%.



Neoen

Neoen, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a annoncé un chiffre d'affaires non audité de 354,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 46% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. A taux de change constants, il a progressé de 41%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs entrés en opération en Argentine et en Australie au cours de l'année 2021 ainsi qu'en France en 2021 et au premier semestre 2022.



Société Générale

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.



Spie

Le spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Teleperformance

Teleperformance a relevé ses objectifs 2022 après avoir enregistré une forte croissance au troisième trimestre 2022. Sur cette période, le chiffre d'affaires a atteint 2,056 milliards d'euros, en hausse de 17,2 %. L'activité du spécialiste de la gestion externalisée de l'expérience client a progressé de 7% à données comparables et de 13,8 % à données comparables, hors impact de l'évolution des contrats d'assistance Covid































© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALD 1.81% 11.22 -14.84% ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A. -3.21% 21.72 -34.96% DELFINGEN INDUSTRY 1.05% 38.4 -20.67% EURO / ARGENTINE PESO (EUR/ARS) -0.40% 154.0088 33.04% HOPSCOTCH GROUPE -1.41% 14 72.33% NEOEN -0.09% 34.72 -8.94% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0.62% 23.5 -22.68% SPIE SA 1.73% 23.54 1.85% TELEPERFORMANCE SE -1.53% 264.1 -31.58% US DOLLAR / ARGENTINE PESO (USD/ARS) 0.21% 157.92 53.17%