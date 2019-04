Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 5 avril 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTRAN TECHNOLOGIES -1.35% 9.9 43.25% AXA 0.13% 23.37 23.77% THERADIAG 2.07% 1.23 26.84%

ALTRANAltran, spécialiste mondial des services d'ingénierie et de recherche et de développement, annonce le changement de nom d'Aricent à compter d'aujourd'hui. Ce changement représente une étape significative dans l'intégration d'Aricent, acquise par Altran il y a un peu plus d'un an selon le groupe. "Nous sommes fiers d'intégrer l'héritage d'Aricent au sein d'Altran. Notre groupe opère désormais sous une seule marque : cela renforce considérablement notre place de leader auprès des clients, et notre attractivité en tant qu'employeur", a commenté Dominique Cerutti, PDG.AXAAxa a annoncé dans un communiqué que l'accord avec M. Elkhan Garibli visant à céder les activités dommages d'AXA en Azerbaïdjan, annoncé le 21 février 2018, a expiré. "AXA MBask Insurance Company a cessé de souscrire des affaires nouvelles et gérera exclusivement son portefeuille d'affaires en cours avec l'intention de mettre fin à ses activités d'assurance en Azerbaïdjan dès que possible, tout en préservant l'intérêt de ses clients existants en Azerbaïdjan", a ajouté la société.LDCLDC a publié un chiffre d'affaires de 4,12 milliards d'euros au titre de l'exercice 2018-2019, en hausse de 7,7%. A périmètre identique, les ventes ressortent en progression de 3,4% à 3,957 milliards d'euros. Tous les pôles du groupe sont en hausse. Les volumes commercialisés évoluent de +6,9% et +1,5% à périmètre identique. Sur le quatrième trimestre, les ventes sont en évolution de 11,8% avec un chiffre d'affaires de 1,142 milliard (+4,7% à périmètre identique). Les tonnages vendus ont augmenté de 13,2% (+2,7% à périmètre identique).THERADIAGTheradiag, société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, a conclu avec HOB Biotech un protocole transactionnel mettant fin à leur différend judiciaire. En 2015, Theradiag et HOB Biotech ont signé plusieurs accords relatifs à une coopération commerciale entre les deux sociétés. En raison de difficultés dans la mise en œuvre de cette coopération, Theradiag n'a pas été en mesure de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En conséquence, Theradiag a entamé en 2018 une procédure judiciaire à Singapour contre HOB Biotech.