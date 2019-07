Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 5 juillet 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CATANA GROUP 0.69% 2.9 25.22% ENGIE -0.47% 13.83 10.94%

0

CATANADéjà détenteur de 30% du capital Haco, Catana vient de saisir l’opportunité, qui lui était offerte par le pacte d’actionnaires, d’acquérir à tout moment jusqu’à 50% de la société tunisienne. L’opération visait à accroître son poids décisionnel dans cette entreprise, explique le spécialiste des navires de plaisance.ENGIEEngie a émis le 27 juin des titres subordonnés à durée indéterminée d’un montant de 500 millions d’euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans. Le groupe énergétique précise qu'il paiera un coupon sur ces titres de 1,625 % par an, l’un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d’instruments financiers. Le produit de cette nouvelle émission servira, entre autres, à financer une offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique d’Engie visant à gérer de manière dynamique son stock d’instruments hybrides.LDCLDC a affiché, au titre de son premier trimestre de l'exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 1 062,1 millions d'euros en progression de 8,2 % par rapport à l'exercice 2018-2019. La croissance de l'activité concerne tous les pôles du Groupe. A périmètre identique, le chiffre d'affaires augmente de 3,7 % à 1 018,2 millions d'euros. Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,8 % (+0,4 % à périmètre identique). Par ailleurs, le groupe a annoncé l'acquisition de la société Kiplama, importateur et distributeur de spécialités françaises de volaille à destination du Benelux.