Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 7 juillet 2023

Aujourd'hui à 18:34

Ecomiam

Ecomiam, numéro 3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 12,9% sur les neuf derniers mois (période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023). L'enseigne a bénéficié de l'ouverture de 3 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne), en Occitanie (Cazères) et dans les Pays de la Loire (Herbignac) et a su compenser la fermeture de 7 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes.



Le groupe Bastide

Le Groupe Bastide, spécialiste de la prestation de santé à domicile, annonce ce jeudi avoir finalisé deux acquisitions de petite taille, l'une renforçant l'activité Perfusion en France et l'autre élargissant la couverture géographique du Groupe au marché des Pays-Bas. Le Groupe Bastide a acquis l'intégralité du capital d'Occit'perf, acteur régional opérant dans les régions du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle entérale et parentérale.



LDC

LDC, groupe alimentaire spécialiste de la volaille et du traiteur, annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (de mars 2023 à mai 2023) en hausse de 12,9% sur un an, à 1 514,8 millions d'euros, et précise que la progression des ventes s'explique principalement par un effet de base lié aux revalorisations tarifaires obtenues en 2022 et début 2023. Les volumes commercialisés au 1er trimestre de l'exercice en cours sont en baisse de 4,6% à périmètre identique. La baisse des tonnages commercialisés est moins importante que celle enregistrée en 2022-2023.



Stellantis

Stellantis annonce avoir signé avec NioCorp Developments une lettre d'intention pour l'approvisionnement en terres rares : il s'agit pour le constructeur de disposer de chaînes d'approvisionnement résilientes et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038, tout en permettant à NioCorp d'accélérer la production commerciale des oxydes de terres rares magnétiques aux États-Unis. La lettre d'intention finalisée aujourd'hui prévoit la signature d'un accord définitif pour l'approvisionnement sur une durée de 10 ans de quantités spécifiques de trois terres rares.