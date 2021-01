Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 8 août 2021

© AOF 2021

Global Bioenergies a annoncé l’exercice intégral des 1.500.000 bons de souscription d’actions (BSA I) émis dans le cadre de la ligne de financement mise en place le 25 août dernier avec l’entreprise d’investissement Kepler Cheuvreux. L’exercice de ces bons a permis de lever un peu plus de 6,5 millions d’euros.Le spécialiste de la restauration collective publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Trigano a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du premier trimestre de son exercice 2020-2021 (septembre à novembre). Sur la période, le spécialiste du camping-car a vu son chiffre d'affaires bondir de 28,7% à 720,5 millions d'euros sur la période. A périmètre et taux de change constants, la hausse est de 27,4%. Trigano poursuit sur sa bonne lancée du trimestre précédent, avec une pleine efficacité des usines réimplantées fin 2019 et la mise en œuvre d'actions d'augmentation de la production pour répondre à l'importante demande.Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, a publié une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de 204,4 millions d'euros à fin décembre 2020, supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre 180 millions d'euros et 200 millions d'euros. Elle a fortement progressé par rapport au 31 décembre 2019 où elle s'élevait à 64,4 millions d'euros.