Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 8 novembre 2019

AIRBUSEn octobre 2019, Airbus a livré 77 appareils à 45 clients. Entre janvier et octobre, le géant aéronautique a ainsi livré 648 avions. C'est ce qu'a annoncé le géant aéronautique jeudi soir. Pour mémoire, Airbus a abaissé fin octobre sa prévision annuelle de livraisons d'avions commerciaux à " autour de 860 " contre une fourchette précédente de 880 à 890. En 2018, Airbus en avait livré 800.EURONEXTEuronext a enregistré au troisième trimestre un résultat net, part du groupe, de 63,5 millions d’euros, en progression de 25,8 %, grâce à la consolidation de la Bourse d’Oslo et sa bonne gestion des coûts. L’Ebitda de la Bourse paneuropéenne a, lui, augmenté de 23 % à 108 millions d’euros, soit une marge d’Ebitda en amélioration de 1,2 point à 59,4 %. Les revenus ont bondi de 20,4 % à 181,7 millions d’euros, dont 25,5 millions d’euros pour la Bourse d’Oslo. La croissance interne a atteint 2,5 %.GECINAGecina a signé, le 7 novembre 2019, un acte d'échange d'actifs avec la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) lui permettant d'acquérir l'immeuble " Carreau de Neuilly " situé sur l'avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, sur l'axe historique du quartier centrale des affaires reliant les Champs Elysées à La Défense, pour un montant de 306 millions d'euros hors droits. Cet immeuble de bureaux, occupé à 90 %, développe une surface de plancher d'environ 34 000 mètres carrés.KEYRUSKeyrus a réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en augmentation de 5,7% (+1% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'année, le spécialiste du conseil et des technologies affiche une croissance de 6,7% (+2,6% à périmètre et taux de change constants).MBWSMBWS a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe de vins et spiritueux a réalisé un chiffre d’affaires de 98,9 millions d’euros sur la période, soit une baisse de 0,6 % sur un an à taux de change et à périmètre constants. Globalement, le groupe évoque un « trimestre contrasté selon les clusters, en ligne avec les attentes ». Sur les neuf premiers mois de 2019, les ventes ressortent à 284,7 millions d’euros, en baisse de 1,5 % à taux de change et à périmètre constants.NATIXISA l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Natixis a relevé son objectif de ratio de fonds propres durs de 11% à 11,2%. La banque a expliqué qu'elle donnait désormais la priorité au développement et au renforcement des expertises actuelles plutôt qu'à des opérations de croissance externe. Ce ratio est ressorti à 11,5% à fin septembre. Les engagements en matière de dividende sont inchangés : taux de distribution minimum de 60% et distribution du capital excédentaire.RUBISRubis a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste de l'aval pétrolier a réalisé un chiffre d’affaire de 1,43 milliard d’euros sur la période, soit une hausse de 28 % sur un an. Globalement, le groupe évoque « une bonne croissance, portée par le développement des volumes et des marges ». Sur les neuf premiers mois de 2019, Rubis affiche un chiffre d'affaires de 4,16 milliards d'euros, en croissance de 18 %.VERALLIAVerallia a réalisé sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,976 milliard d'euros, en croissance en données publiées de 7,2%. A taux de change et périmètre constants et hors hyperinflation en Argentine (IAS 29), le chiffre d'affaires a progressé de 10,1% sur la période. Le troisième trimestre affiche notamment une croissance organique de +10,6%. Pour sa part, l'Ebitda ajusté a atteint 478 millions d'euros, en progression de 12,9 % en données publiées et 16,9% à taux de change et périmètre constants.