Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 8 octobre 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARGAN 0.20% 101.4 21.05% EUTELSAT COMMUNICATIONS 0.98% 12.375 32.34% INTEGRAGEN 0.75% 1.35 -34.63% NACON 1.08% 4.7 -41.66% SAVENCIA 3.81% 65.4 4.30%

Argan lance le chantier d'un nouveau site logistique de 14 000 mètres carrés sur la zone d'activité de Bolbec / St Jean de la Neuville (76) située à une vingtaine de kilomètres du port du Havre via l'autoroute A29. Didactic, société normande basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres de la zone d'activité Bolbec St Jean, (76), s'est engagée dans le cadre d'un BEFA de longue durée. Cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique prendra possession de ses nouveaux locaux en septembre 2022.Eutelsat Communications et Deutsche Telekom ont annoncé la signature d'un accord portant sur la distribution par l'opérateur de télécommunications allemand de services haut débit par satellite via le satellite Eutelsat Konnect. L'accord signé prévoit la commercialisation de ces offres Internet à haut débit auprès des foyers allemands disposant d'une connexion Internet réduite, dès la fin de 2021. Deutsche Telekom et Eutelsat ont en outre convenu de réfléchir à la possibilité d'élargir leur partenariat dans le futur.La société publiera ses résultats du premier semestre.Nacon annonce avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits " indépendants " à fort potentiel. Cette nouvelle opération de croissance externe permet de conforter le plan 2023, mais également de développer le segment des jeux indépendants au sein du groupe Nacon. La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la levée de conditions suspensives usuelles.Savencia Fromage & Dairy a annoncé jeudi soir l’acquisition de Hope, une des marques leaders de houmous et autres dips d’origine végétale, implanté au Colorado (USA). Cette acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, intègre l’usine de Hope Foods à Louisville, dans laquelle sont fabriqués ses houmous et ses dips à base de noix. Hope Foods a été fondé il y a plus de 10 ans à Boudler Colorado, où l’entreprise a commencé à vendre sa production de houmous artisanal sur le marché de la ville. « Aujourd’hui, Hope est le n°1 de l’houmous bio aux Etats-Unis », a expliqué Savencia.