Les valeurs à suivre demain à la bourse de Paris Vendredi 9 septembre 2022

Le concepteur de parfums annoncera ses résultats du premier semestre.Miliboo, la marque digitale d'ameublement, réalise au premier trimestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros, en progression de 6,7%. L'activité a été portée par la croissance des volumes, permettant d'atténuer l'impact sur la marge brute du renchérissement des achats. Leurs coûts continuent d'être confrontés à des tensions inflationnistes et à l'évolution défavorable des devises.PCAS, spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les sciences de la vie et les technologies innovantes, a annoncé ses résultats au titre du premier semestre 2022. Son chiffre d’affaires consolidé s’établit à 109,8 millions d'euros au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel courant s’élève à - 15,3 millions d’euros contre - 2,6 millions d’euros. Le résultat net ressort à - 32,2 millions d'euros contre - 5,2 millions d'euros.La société spécialisée dans les étiquettes électroniques et les solutions digitales pour le commerce physique a publié un chiffre d'affaires de 285,9 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 41% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce résultat confirme la croissance très dynamique du chiffre d'affaires enregistrée au premier trimestre 2022. Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice ont augmenté de 39,6% pour s'établir à 165,7 millions.Le spécialiste des outils de coupe annoncera ses résultats du premier semestre.La société d'investissement annoncera ses résultats du premier semestre.