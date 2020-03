Les valeurs à suivre demain mardi 31 mars 2020 à la Bourse de Paris

0

EASYVISTAA l'occasion de la publication de ses résultats 2019, EasyVista n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net du Coronavirus sur les objectifs commerciaux et de rentabilité pour 2020. Toutefois, le groupe informatique estime à ce jour ne pas pouvoir assurer la croissance annoncée, mais ne table pas, pour autant, sur un repli significatif de son activité en 2020.CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats semestriels.ESSILORLUXOTTICAEssilorLuxottica a indiqué, dans un communiqué, que son conseil d'administration a décidé de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d'un dividende, précédemment annoncée le 6 mars 2020. Á telle date ultérieure, le Conseil d'administration pourra décider soit de confirmer, soit de réduire, soit d'annuler le dividende selon l'évolution de la situation. De plus, au vu de l'épidémie actuelle de Covid-19, le conseil d'administration a également décidé de reporter l'assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2020 au 25 juin 2020 et de la tenir à huis-clos.Enfin, le groupe a également annoncé la nomination de Paul du Saillant comme directeur général.JCDECAUXJCDecaux a annoncé offrir un abonnement d'un an à ses systèmes de vélo en libre-service en France à l'ensemble des personnels soignants du pays afin de faciliter leurs déplacements durant la pandémie de Covid-19.KERINGLe conseil d’administration de Kering a pris la décision, compte tenu des circonstances, de reporter la tenue de l’assemblée générale annuelle, initialement convoquée pour le jeudi 23 avril 2020, au mardi 23 juin 2020, souhaitant permettre aux actionnaires de participer effectivement à l’assemblée. Un communiqué sera diffusé ultérieurement pour informer les actionnaires des dispositions qui seront prises pour la tenue de l’assemblée, le paiement du dividende ainsi que les autres résolutions soumises au vote des actionnaires.L'OREALDans le contexte exceptionnel lié à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration de L'Oréal s'est réuni lundi et a pris la décision de reporter au 30 juin 2020 l'Assemblée Générale Mixte initialement fixée le 21 avril 2020. Le Conseil d'administration fixera ultérieurement les dispositions qui seront prises pour la tenue de l'Assemblée ainsi que pour le dividende et sa date de paiement. Par ailleurs, l'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de la crise sanitaire a conduit L'Oréal à suspendre sa guidance. Le groupe de cosmétiques apportera plus d'informations lors de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, le 16 avril 2020, et précise que ce chiffre d'affaires devrait reculer d'environ 5 % par rapport à l'année dernière.QUADIENTQuadient (ex Neopost) a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre de l’exercice 2019 (clos fin janvier). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a dégagé l’an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 14 millions d'euros, en baisse de 84,6% par rapport à 2018. De son côté, le résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) ressort à 185 millions d'euros, en baisse de 7,1% sur un an. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 1,14 milliard d'euros, en hausse de 4,7% à données publiées et de 1,6% en organique.RALLYEDans le prolongement du communiqué de presse de lundi matin, Rallye annonce avoir annulé la ligne de financement avec EP Investment S.à.r.l (cf. communiqué de presse en date du 2 mars 2020), cette ligne étant remplacée par la ligne de financement avec Fimalac.SAMSELe groupe de distribution de matériaux de construction publiera (après Bourse) ses résultats annuels.SOLVAYSolvay annonce aujourd'hui que l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 3 avril 2020 ne réunit pas le quorum minimum requis (50% des actions présentes ou représentées) et ne pourra donc pas délibérer valablement sur l'ordre du jour. La date limite pour notifier à Solvay une participation à l'assemblée était le 27 mars, et 19,03% des actions ont enregistrées pour cette assemblée.