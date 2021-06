Les valeurs à suivre jeudi 10 juin 2021 à Paris

© AOF 2021

ABEOAbeo a enregistré une perte de 0,6 million d'euros au cours de son exercice 2021, clos fin mars, après un bénéfice de 0,7 million lors de l'exercice précédent. L'EBITDA courant du spécialiste des équipements sportifs est ressorti à 19,1 millions d'euros, contre 22,2 millions un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 1,6 point à 11% du chiffre d'affaires.ALSTOMLe consortium composé d'Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e instalaciones et Construcciones Urales Procesos Industriales livrera le Tren Maya au Mexique, un projet ferroviaire interurbain de grande envergure qui devrait transformer la mobilité durable dans le pays. La valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros (plus de 31 milliards de pesos mexicains). La part d'Alstom-Bombardier s'élève à près d'un milliard d'euros.AXA" Face à l'incertitude judiciaire actuelle ", AXA France a annoncé proposer une solution financière amiable à ses 15 000 clients restaurateurs restaurateurs détenteurs de son ' contrat standard ' comportant une extension de garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative. L'assureur estime le coût de ce règlement amiable à environ 0,3 milliard d'euros, avant impôt et avant réassurance.DRONE VOLTDrone Volt a annoncé le succès d'une augmentation de capital de 3,71 millions d'euros pour soutenir l'accélération de son activité commerciale à l'international et poursuivre le programme de désendettement engagé par le groupe depuis le début de l'année. Elle a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Les titres ont été souscrits par les actionnaires historiques de l'entreprise et par de nouveaux investisseurs, à hauteur de 2,37 millions en numéraire et le solde par compensation de créances.EDENREDEdenred a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6 173 792 actions sous-jacentes.GECINAGecina va accueillir un groupement d'acteurs de premier plan dans le domaine des biotechnologies, du digital et de la santé sur son immeuble Biopark situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Le bail de 9 ans ferme porte sur l'intégralité des surfaces du bâtiment E, soit environ 6 400 mètres carrés, qui seront mis à la disposition du locataire à compter du 1er septembre 2021. Sa livraison est prévue au deuxième semestre 2021.GENSIGHTGenSight Biologics a annoncé la nomination de Marion Ghibaudo au poste de Directeur Technique. Elle dirigera la stratégie et l'ingénierie, ainsi que le développement des prochaines générations du dispositif de stimulation visuelle de GS030, la thérapie génique optogénétique de GenSight Biologics. Elle sera membre du comité de direction, et rapportera au Directeur général. Marion Ghibaudo rejoint GenSight avec 15 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie.INNATE PHARMAInnate Pharma présentera de nouvelles données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics). ANKET permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques. Ces données seront présentées lors du congrès de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique (Federation of Clinical Immunology Societies - FOCIS) aujourd'hui.ONXEOOnxeo a reçu de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), un avis d'autorisation pour un brevet qui élargit, aux États-Unis, la protection d'AsiDNA, son inhibiteur first-in-class de la réparation de l'ADN tumoral, en association avec tout inhibiteur de PARP (PARPi). Ce brevet protège à la fois l'association d'AsiDNA avec un PARPi ainsi que son utilisation pour le traitement de certains cancers, pour lesquels la voie de réparation de l'ADN par recombinaison homologue (HR) n'est pas altérée ou déficiente.SENSORIONSensorion a nommé Nora Yang, Ph.D., spécialiste en thérapie génique et maladies rares, dotée d'une grande expérience en management dans les secteurs industriel, académique et public, au poste de Directrice scientifique.SOITECSoitec a généré sur l'exercice 2020-2021, clos fin mars, un résultat net en baisse de 34% à 72,7 millions d'euros. L’Ebitda de l'électronique s’est élevé à 179 millions d’euros contre 185,4 millions d’euros lors de l’exercice 2019-2020. La marge d’Ebitda du spécialiste des matériaux semi-conducteurs a atteint 30,7% du chiffre d’affaires contre 31% lors de l’exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d'affaires de 584 millions d'euros est en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants. Il a reculé de 2% en données publiées.A l'occasion de son Capital Markets Day 2021, Soitec a affiché son ambition de tripler son chiffre d'affaires au cours des cinq prochaines années. Il représenterait environ 2 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025-2026. Le groupe prévoit aussi d'atteindre une marge d'Ebitda de l'Electronique autour de 35% contre 30,7% fin 2021 grâce à l'effet de levier opérationnel mais également grâce à des produits à toujours plus forte valeur ajoutée.SIISII a enregistré des résultats en repli sur l'exercice 2020-2021, clos au 31 mars, la pandémie ayant pesé sur son activité. Le résultat net part du groupe a ainsi reculé de 8,3% à 24,93 millions d'euros et le résultat opérationnel d'activité de 13% à 38,66 millions d'euros. Le groupe d'informatique a ainsi vu sa rentabilité opérationnelle s'éroder de 0,66 point à 5,91%. Le chiffre d'affaires s'établit à 654,2 millions d'euros, en recul de 3,3% à taux courants (-1,5% à taux constants), la dynamique de croissance historique ayant été freinée momentanément par la crise sanitaire.THERACLIONBernard Sabrier et Unigestion agissant pour son propre compte ont informé Theraclion du franchissement des seuils de 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société. Cette situation résulte de la conversion en actions d'obligations convertibles et signe la confiance dans la capacité d'innovation et de développement de la société spécialisée dans le traitement par échothérapie (utilisant les Ultrasons Focalisés de Haute Intensité ou HIFU).VALNEVAValneva a finalisé le recrutement de l'étude de Phase 3 visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. VLA1553 est le seul candidat vaccin contre le chikungunya actuellement en Phase 3 dans le monde.