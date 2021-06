Les valeurs à suivre jeudi 10 juin 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABEO 1.95% 13.1 5.76% ALSTOM 0.11% 45.62 -2.23% EDENRED SE -0.90% 47.22 2.67% GECINA 0.29% 136.05 7.40% SII -0.36% 27.4 10.00% SOITEC 1.69% 175 8.04%

ABEOAbeo a enregistré une perte de 0,6 million d'euros au cours de son exercice 2021, clos fin mars, après un bénéfice de 0,7 million lors de l'exercice précédent. L'EBITDA courant du spécialiste des équipements sportifs est ressorti à 19,1 millions d'euros, contre 22,2 millions un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse de 1,6 point à 11% du chiffre d'affaires.ALSTOMLe consortium composé d'Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e instalaciones et Construcciones Urales Procesos Industriales livrera le Tren Maya au Mexique, un projet ferroviaire interurbain de grande envergure qui devrait transformer la mobilité durable dans le pays. La valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros (plus de 31 milliards de pesos mexicains). La part d'Alstom-Bombardier s'élève à près d'un milliard d'euros.EDENREDEdenred a procédé aujourd'hui avec succès à l'émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance en juin 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, représentant à ce jour 6 173 792 actions sous-jacentes.GECINAGecina va accueillir un groupement d'acteurs de premier plan dans le domaine des biotechnologies, du digital et de la santé sur son immeuble Biopark situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Le bail de 9 ans ferme porte sur l'intégralité des surfaces du bâtiment E, soit environ 6 400 mètres carrés, qui seront mis à la disposition du locataire à compter du 1er septembre 2021. Sa livraison est prévue au deuxième semestre 2021.SOITECSoitec a généré sur l'exercice 2020-2021, clos fin mars, un résultat net en baisse de 34% à 72,7 millions d'euros. L’Ebitda de l'électronique s’est élevé à 179 millions d’euros contre 185,4 millions d’euros lors de l’exercice 2019-2020. La marge d’Ebitda du spécialiste des matériaux semi-conducteurs a atteint 30,7% du chiffre d’affaires contre 31% lors de l’exercice précédent. Déjà publié, le chiffre d'affaires de 584 millions d'euros est en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants. Il a reculé de 2% en données publiées.SIISII a enregistré des résultats en repli sur l'exercice 2020-2021, clos au 31 mars, la pandémie ayant pesé sur son activité. Le résultat net part du groupe a ainsi reculé de 8,3% à 24,93 millions d'euros et le résultat opérationnel d'activité de 13% à 38,66 millions d'euros. Le groupe d'informatique a ainsi vu sa rentabilité opérationnelle s'éroder de 0,66 point à 5,91%. Le chiffre d'affaires s'établit à 654,2 millions d'euros, en recul de 3,3% à taux courants (-1,5% à taux constants), la dynamique de croissance historique ayant été freinée momentanément par la crise sanitaire.