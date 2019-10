Les valeurs à suivre jeudi 10 octobre 2019 à Wall Street

0

BOEINGRoyal Air Maroc (RAM) aurait suspendu un accord portant sur l'achat de deux Boeing 737 MAX supplémentaires. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base d'une source de la compagnie. RAM avait prévu de recevoir les deux appareils en juin, a poursuivi le média.CISCOGoldman Sachs a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et son objectif de cours de 56 dollars à 48 dollars sur Cisco, selon une source de marché.COSTCO WHOLESALECostco Wholesale a enregistré des ventes de 14,41 milliards de dollars pour le mois de septembre (les cinq semaines terminées le 6 octobre 2019), soit une augmentation de 5,6%. Si l'on tient compte des variations du prix de l'essence et des fluctuations monétaires, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 4,2%.DELTA AIR LINESDelta Air Lines a dévoilé ses résultats financiers au titre de son troisième trimestre 2019. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a dégagé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars sur la période, ou 2,31 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,32 milliard de dollars, ou 1,92 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 2,32 dollars, au dessus du consensus FactSet (2,26 dollars).GENERAL MOTORSLa situation reste délicate pour le secteur automobile en Chine. General Motors en est une nouvelle illustration. Le constructeur américain a annoncé que ses ventes y ont reculé de 17,5% au cours du troisième trimestre 2019, par rapport à la même période de 2018. Elles ressortent ainsi à 689 531 unités. Les replis les plus marqués sont pour les marques Baojun (-34,9% à 122 900 unités), Buick (-20,6% à 199 688 unités) et Chevrolet (-18,1% à 96 808).