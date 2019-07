Les valeurs à suivre jeudi 11 juillet 2019 à Wall Street

0

DELTA AIR LINESLa compagnie aérienne Delta Air Lines a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, son bénéfice net a bondi de 39,3 % à 1,44 milliard de dollars, soit 2,21 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,35 dollars, dépassant de 7 le consensus IBES. Ses revenus ont augmenté de 6,5 % à 12,536 milliards de dollars. Le groupe précise que le revenu unitaire par passager ajusté, un indicateur clé du secteur, a augmenté de 3,8 %.BED BATH & BEYONDLe distributeur de produits d'équipements de la maison Bed Bath & Beyond a publié des ventes à surface comparable décevantes. Au premier trimestre, clos début juin, le groupe a essuyé une perte nette de 371,09 millions de dollars, soit 2,91 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 43,57 millions de dollars (32 cents par action) un an plus tôt. Les comptes ont été pénalisés par des dépréciations de survaleurs et coûts de restructuration représentant 401,3 millions de dollars.