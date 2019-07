Les valeurs à suivre jeudi 11 juillet 2019 à la Bourse de Paris

0

ARGANLe résultat net récurrent d'Argan a progressé au premier semestre 2019 de 6%, à 31,9 millions d'euros, représentant désormais 71% des revenus locatifs contre 69% l'exercice précédent. Cette tendance devrait encore se poursuivre au cours du second semestre et des exercices suivants. L'ANR triple net EPRA hors droits hors impact IFRS 16 s'établit à 800 millions d'euros au 30 juin 2019, contre 653 millions au 31 décembre 2018. L'ANR hors droits par action progresse ainsi de + 21% à 48,1 euros par action contre 39,9 euros par action au 31 décembre 2018.CARMILALe Conseil d'Administration de Carmila, qui s'est réuni le 26 juin 2019, a acté la démission de Jacques Ehrmann en qualité de membre et Président du Conseil et Directeur Général de la société en date d'effet du 30 juin 2019. Il a coopté Alexandre de Palmas en qualité d'administrateur à compter du 1er juillet 2019 pour la durée du mandat de Jacques Ehrmann, soit jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.DRONE VOLTDrone Volt a remporté un important contrat de vente de matériels et de prestations de services en Belgique. La commande globale pourrait dépasser les 200 000 euros de matériels à livrer dans les prochaines semaines, et les 300 000 euros de prestations de services sur les 12 prochains mois. " La surveillance d'infrastructures et de zones sensibles est un secteur stratégique pour Drone Volt " déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt".GETLINKGetlink (ex-Eurotunnel) a transporté 235 833 véhicules de tourisme, en baisse de 2% par rapport à juin 2018, dans un marché pénalisé par les incertitudes politiques en Grande-Bretagne. Le trafic Camions est en recul (-14% par rapport à juin 2018) impacté principalement par la faiblesse du secteur automobile qui tarde à redémarrer après les fermetures du printemps alors que les flux de messagerie express continuent à bien se tenir. Dans cet environnement contrasté, Eurotunnel dit conforter ses positions commerciales.KAUFMAN ET BROADKaufman & Broad a réalisé au premier semestre clos fin mai un résultat net, part du groupe, en hausse de 1,9% à 38,5 millions d'euros grâce à la baisse de la fiscalité sur les sociétés. L'Ebit ajusté du promoteur s'élève à 67,7 millions, en baisse de 12,75%. La marge d'Ebit ajusté s'élève à 9,6%, contre 10% au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant s'établit à 62,7 millions, en baisse de 12,3%. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,9% contre 9,2% un an plus tôt.SEBDeux ans et demi après l'intégration de WMF, Seb a lancé chez sa branche "Agenda 21", un programme visant à améliorer rapidement la compétitivité et la performance globale de l'entreprise. Ce programme repose sur l'accélération continue de la croissance de l'activité PCM à travers des investissements accrus en R&D, le lancement de nouveaux produits, l'extension de la capacité de production ainsi que des investissements logistiques à Geislingen, en Allemagne.TRANSGENEL'autorité de santé britannique, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a autorisé la BioTech Transgene, spécialisée dans les immunothérapies à mener un essai clinique de Phase 1 de TG4050. Ce dernier sera réalisé chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou ayant reçu un traitement adjuvant (traitement de première intention). L'activité antitumorale de TG4050 en monothérapie sera également mesurée. Cet essai multicentrique, ouvert, à deux bras, inclura des patients au Royaume-Uni et en France.VOLTALIAVoltalia a achevé son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 376 millions d'euros. Le taux de souscription a atteint 109,5% (dont 98,9% à titre irréductible et 10,6% à titre réductible). La capitalisation boursière de Voltalia ressort à 920 millions d'euros après création des 40 829 520 actions nouvelles, sur la base du cours de clôture de 10,25 euros au 10 juillet 2019.