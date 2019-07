Les valeurs à suivre jeudi 11 juillet à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARMILA -0.51% 15.48 -3.71% GROUPE SEB 0.12% 160.7 42.29% TRANSGENE -0.83% 2.4 -9.08%

Le Conseil d'Administration de Carmila, qui s'est réuni le 26 juin 2019, a acté la démission de Jacques Ehrmann en qualité de membre et Président du Conseil et Directeur Général de la société en date d'effet du 30 juin 2019. Il a coopté Alexandre de Palmas en qualité d'administrateur à compter du 1er juillet 2019 pour la durée du mandat de Jacques Ehrmann, soit jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.Deux ans et demi après l'intégration de WMF, Seb a lancé chez sa branche "Agenda 21", un programme visant à améliorer rapidement la compétitivité et la performance globale de l'entreprise. Ce programme repose sur l'accélération continue de la croissance de l'activité PCM à travers des investissements accrus en R&D, le lancement de nouveaux produits, l'extension de la capacité de production ainsi que des investissements logistiques à Geislingen, en Allemagne.L’autorité de santé britannique, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a autorisé la BioTech Transgene, spécialisée dans les immunothérapies à mener un essai clinique de Phase 1 de TG4050. Ce dernier sera réalisé chez des patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou ayant reçu un traitement adjuvant (traitement de première intention). L’activité antitumorale de TG4050 en monothérapie sera également mesurée. Cet essai multicentrique, ouvert, à deux bras, inclura des patients au Royaume-Uni et en France.