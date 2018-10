Les valeurs à suivre jeudi 11 octobre 2018 à Wall Street

0 0

APPLEApple a signé un accord avec le fabricant de semi-conducteurs, Dialog Semiconductor, à qui il licenciera des brevets pour certaines technologies de gestion de l’alimentation et rachètera des actifs. Environ 300 employés seront transférés chez le fabricant de l’iPhone avec lequel ils travaillaient étroitement depuis plusieurs années. Apple payera 300 millions de dollars dans le cadre de cette partie de la transaction, qui comprend également la livraison de puces par Dialog Semiconductor au cours des trois prochaines années pour un montant de 300 millions de dollars.CITIGROUPLa banque américaine Citigroup pourrait se voir sanctionner par le Contrôleur de la monnaie américain pour avoir refusé à certains clients des taux immobiliers avantageux qu'elle proposait à beaucoup d'autres emprunteurs. C'est ce qu'a révélé Reuters sur la base de trois sources proches du dossier.HP INCLes ventes de PC au niveau mondial sont restées pratiquement stables à 67,2 millions d'unités (+0,1%) au troisième trimestre 2018, a annoncé le bureau d'études Gartner selon une estimation préliminaire. Elles affichent ainsi deux trimestres consécutifs de " modeste stabilité ".INTERPUBLICAmerican Express a désigné UM du groupe Interpublic comme son agence médias mondiale de référence, à la suite d'un examen de la concurrence qui a débuté cet été. Ce changement marque la fin des 20 ans d'existence de l'agence Mindshare de WPP avec Amex. Un autre coup dur pour la société mère de Mindshare, qui a appris que Ford et GSK allaient délocaliser leurs activités créatives vers d'autres sociétés.SQUARESarah Friar, chef de la direction financière, quitte l'entreprise de paiements électroniques Square pour devenir chef de la direction de Nextdoor, un réseau social orienté vers le voisinage. Cette dernière quittera ses fonctions à la fin de l'année.TESLASelon le Financial Times, James Murdoch, le directeur général de Twenty-First Century Fox, serait bien placé pour remplacer Elon Musk comme président de Tesla. Le média britannique affirme que James Murdoch aurait manifesté son intérêt pour le poste. Toutefois, Elon Musk, le directeur général de Tesla, a démenti cette information sur Twitter. « C’est incorrect », a écrit le dirigeant.