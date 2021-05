Les valeurs à suivre jeudi 13 avril 2021 à Paris

© AOF 2021

ATOSLors de l’Assemblée générale annuelle d'Atos, une majorité d'actionnaires ont voté contre la deuxième résolution relative à l’approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Début avril, le groupe avait annoncé la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis, poussant les commissaires aux comptes à émettre une réserve.CNP ASSURANCESCNP Assurances a publié un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 14,6% sur un an. L'assureur a enregistré une hausse de 29,9% de son activité Epargne/Retraite en France, à 4,1 milliards d'euros, qui s'explique à la fois par les très bonnes performances de CNP Patrimoine, un bon trimestre de ses principaux partenaires sur les unités de compte et un effet base lié au début du confinement de mars 2020.DANONEDanone a finalisé la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu, annoncée le 12 mai 2021. L'opération s'est soldée par un produit de cession brut d'un montant de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros. Le règlement de l'opération aura lieu le 17 Mai 2021. En ligne avec l'allocation de capital disciplinée de Danone, les produits attendus de l'opération seront retournés dans leur majorité aux actionnaires au travers d'un programme de rachat d'actions dont les détails seront annoncés lors de son lancement.FDJLe ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, dans son arrêté du 6 novembre 2019, s'est engagé à remettre une action complémentaire pour chaque tranche de dix actions acquises par un actionnaire particulier lors de l'introduction en Bourse de La Française des Jeux, à condition qu'elles aient été conservées pendant dix-huit mois à compter du règlement-livraison de l'offre à prix ouvert le 22 novembre 2019, soit jusqu'au 24 mai 2021 inclus.GENFITAu 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s'élevaient à 108,9 millions d'euros, contre 252,0 millions d'euros au 31 mars 2020 et 171, millions d'euros au 31 décembre 2020.NEXITYNexity a cédé 100% de Century 21 France à Arche, holding du groupe Citya, comme annoncé dans le communiqué de presse du 28 avril 2021 relatif au chiffre d'affaires et à l'activité du 1er trimestre 2021. Au sein de la holding Arche, Century 21 conservera son identité, l'indépendance de sa marque ainsi que l'équipe de management.OL GROUPEL'activité des neuf premiers mois de l'exercice 2020/21 (période du 1er juillet au 31 mars) d'OL Groupe a été fortement impactée par les effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l'industrie du sport professionnel et de l'événementiel. Le total des produits des activités s'établit ainsi à 150 millions d'euros sur la période, en recul de 44%.SIISII a réalisé sur l’exercice 2020/2021 un chiffre d’affaires de 654,2 millions d'euros, en baisse modérée de 3,3% (baisse de 1,5% à taux constants) dans le contexte de crise sanitaire. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du spécialiste des métiers de l’ingénieur, a renoué avec la croissance et atteint 183,6 millions d'euros, en progression de 3,8% (croissance de 5,6% à taux constants). Cette performance doit permettre d’afficher une amélioration de la marge opérationnelle, sur le second semestre, comparée au premier semestre de l’exercice.UBISOFTUbisoft a annoncé aujourd'hui la nomination de Gregory Garcia au poste de Directeur général du studio d’Ubisoft Annecy. Il prend la suite de Rebecka Coutaz, qui était Directrice Générale du studio les 10 dernières années. Présent au sein d’Ubisoft Annecy depuis 2003, Gregory Garcia fera bénéficier à Ubisoft de ses 18 années d'expérience au cours desquelles il a contribué à la réussite de nombreux projets tels qu’Assassin’s Creed, Tom Clancy’s The Division 2, Steep première création originale du studio ou encore Riders Republic dont la sortie est prévue cette année.VINCIVinci a fait état d'un trafic sur son réseau d'autoroutes en croissance de 223% au mois d'avril sur un an, dont +367% pour les véhicules légers et +57% pour les poids lourds. Dans les aéroports gérés par le géant du BTP, le trafic reste en retrait de 84,3%, dont -97,6% au Royaume-Uni, -89,2% en France et -49,2% aux Etats-Unis.