Les valeurs à suivre jeudi 13 février 2020 à Paris

Airbus a enregistré en 2019 une perte nette de 1,36 milliard d’euros contre un bénéfice net de 3,054 milliards d’euros en 2018. Cette année, les comptes du groupe aéronautique ont été pénalisés par une charge de 1,2 milliard d’euros liée à l’A400M, qui a été enregistrée au quatrième trimestre. L’Ebit ajusté a, lui, bondi de 19% à 6,95 milliards d’euros, soutenu par le bond de 32% de l’Ebit ajusté d’Airbus à 6,36 milliards. Le chiffre d’affaires a progressé de 11% à 70,5 milliards d’euros.En 2019, Capgemini a réalisé un résultat net part du groupe en progression de 17% à 856 millions d’euros. La marge opérationnelle a atteint 1,741 milliard d’euros et 12,3% du chiffre d’affaires, soit un accroissement de 9% en valeur et de 20 points de base. Le groupe tablait sur un taux de marge compris entre 12,3% et 12,6%. Le chiffre d'affaires a atteint 14,125 milliards d'euros, en progression de 7%.Cogelec a fait état d'un chiffre d'affaires 2019 en croissance de 19,1% à 40 millions d'euros. Les revenus au quatrième trimestre ressortent en hausse de 17,5% à 12 millions d'euros. Les abonnements, toujours en forte croissance (+ 22,6 %), s’établissent à 9,8 millions d'euros sur l’année 2019 et représentent désormais 25 % du chiffre d’affaires. Le spécialiste des interphones et des systèmes de contrôle d'accès précise qu'il anticipe un exercice 2020 en croissance.Euronext a généré en 2019 un résultat net, part du groupe, en progression de 2,8% à 222 millions d’euros et un Ebitda en progression de 12,8% à 399,4 millions d’euros. La Bourse paneuropéenne affiche ainsi une marge d’Ebitda de 58,8%, en amélioration de 1,2 point. Les synergies de coûts liées à Euronext Dublin ont atteint 7,8 millions d’euros. Les revenus ont bondi de 10,4% à 679,1 millions d’euros, Oslo Børs VPS contribuant à hauteur de 57,1 millions d’euros pour 6,5 mois de consolidation. En données comparables, ils reculent de 1%.La loterie nationale a dévoilé ses comptes annuels. Kerlink a publié un chiffre d'affaires 2019 de 13 millions d'euros en repli de 24% par rapport à l'exercice précédent. Le spécialiste de la fourniture de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IoT) précise cependant que l'exercice 2018 avait été marqué par la seconde partie du déploiement du premier réseau IoT de Tata Communications, opérateur télécom de premier rang en Inde. En retraitant les ventes de matériels d'infrastructures en 2018 de ce contrat exceptionnel, le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 ressort en légère baisse (-4%).Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuelsOrange a dévoilé un résultat nette 2019 en progression de 49,4% à 3,226 milliards d'euros et un Ebitda en augmentation de 0,8% en base comparable à 12,86 milliards d'euros. Ce dernier est conforme aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 0,6% en base comparable en 2019 à 42,238 milliards d'euros de 1,1% au quatrième trimestre à 11,088 milliards d'euros, en accélération par rapport au +0,8% du trimestre précédent. Le cash-flow organique des activités télécoms atteint 2,3 milliards d'euros.Pernod Ricard a réduit ses objectifs annuels en raison de l'épidémie de coronavirus (COVID-19). " Prenant comme hypothèse un impact très significatif du COVID-19, principalement sur le troisième trimestre, nous anticipons à ce stade une croissance interne du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019/20 entre 2% et 4% et continuerons de suivre la situation de près " a déclaré Alexandre Ricard, PDG du groupe de spiritueux. Pernod Ricard anticipait auparavant une croissance comprise entre 5% et 7%.La société biopharmaceutique Poxel annoncé un chiffre d'affaires 2019 en baisse de 57% à 6,6 millions d'euros. Il comprend principalement une partie du versement initial de 36 millions d’euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017, ainsi que la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts de développement du programme de phase III de l’Imeglimine au Japon. La trésorerie de l'entreprise s'établit à 37,2 millions d'euros, soit un recul de 44% par rapport à 2018.Le distributeur de matériels électriques publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLa société de gestion d'actifs et d'investissement a publié son niveau d'actifs sous gestion annuelUnibail-Rodamco-Westfield (URW) va céder 54,2% d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français via une joint-venture formée avec Crédit Agricole Assurances et La Française. Le portefeuille est valorisé 2,04 milliards d'euros. URW gardera 45,8% des parts afin de continuer l'exploitation des actifs grâce à des contrats de long terme, et percevra ainsi 1,5 milliard d'euros. Les centres commerciaux concernés sont Aéroville et So Ouest en Région Parisienne, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon. La transaction devrait être finalisée au second trimestre 2020.