Les valeurs à suivre jeudi 1er avril 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

CLARANOVAAu premier semestre, clos fin décembre, Claranova a généré un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a augmenté de 107% à 23 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,3%, en amélioration de 3,5 points. Selon le groupe, cette hausse constatée dans chacune des trois divisions témoigne du potentiel de profitabilité des activités d’e-commerce personnalisé (PlanetArt) dans un contexte d’investissements marketing limité.NAVYANavya a enregistré en 2020 une perte nette de 23,69 millions d'euros, inférieure de 27% à son niveau de 2019. La perte opérationnelle du spécialiste des navettes autonomes a reculé de 35% à 20,40 millions d'euros. Le groupe a vendu 23 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d’affaires de 10,7 millions d'euros, en retrait de 29%. Au 31 décembre 2020, la base installée s'établit à 182 véhicules, déployés dans 23 pays, soit une augmentation de 14%.DELTA DRONEDelta Drone a fait état d'une perte nette de 10,86 millions d'euros en 2020 contre une perte de 10,08 millions d'euros en 2019. L'Ebitda est resté négatif, mais il est passé en un an de -3,415 millions d'euros à - 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des drones civils à usage professionnel est passé de 15,99 millions d'euros à 13,42 millions d'euros. Au 19 mars 2021, la trésorerie nette s'établit à 3,1 millions d'euros.PHERECYDES PHARMAPherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, a annoncé que Céline Breda, Docteur en Pharmacie, a rejoint le Comité de Direction en tant que Directrice des Opérations Industrielles. Elle apporte à la société 25 années d’expérience dans le domaine de la qualité, du développement et de la production de produits biologiques.ARGANLe spécialiste des plateformes logistiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.GENFITLa société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.SODEXOLe spécialiste de la restauration collective publiera ses résultats semestriels.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.