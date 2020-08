Les valeurs à suivre jeudi 20 août 2020 à la Bourse de Paris

0

CBO TERRITORIACBo Territoria a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 37,8 millions d'euros, en repli de 21,9% en raison du confinement. La promotion a connu une chute d'activité de 27,1% à 25,7 millions d'euros. " Cette orientation est majoritairement liée au confinement qui a entrainé un report d'activité sur les 12 prochains mois suite au ralentissement des chantiers et de la commercialisation, ainsi que d'importants retards administratifs sur les délivrances d'autorisations de construire et/ou de financements, " a expliqué le groupe immobilier.UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDLes foncières spécialisées dans les centres commerciaux ont connu mercredi une troisième séance difficile sur la place de Paris. Le risque d'une deuxième vague épidémique a pesé. Plus forte baisse du CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a perdu 0,7% à 38,49 euros. Lundi matin, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a souhaité mettre les choses au clair : elle n'a pas pris de décision quant aux options supplémentaires pour accélérer son désendettement, en plus des cessions d'actifs déjà envisagées.