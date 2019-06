Les valeurs à suivre jeudi 20 juin 2019 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAPGEMINI -0.39% 101.5 17.40% VISIOMED GROUP 2.07% 0.0296 -66.04% VIVENDI -0.89% 24.55 16.40%

0

CAPGEMINICapgemini signe avec Airbus le « Skywise Partners » Programme Agreement. Objectif : développer et proposer les services data de la plateforme Skywise aux compagnies aériennes. Aujourd'hui, plus de 80 compagnies aériennes dans le monde sont déjà connectées à Skywise. Cet accord s’inscrit dans la transformation digitale du secteur aérien dans son ensemble, incluant tout son écosystème. Signé pour une durée de 18 mois, ce partenariat mondial vient couronner plus de deux ans de collaboration étroite entre Airbus et Capgemini autour du développement de la plateforme data et de ses solutions.OL GROUPEOL Groupe et Olympia Production, filiale de Vivendi, créent un nouveau festival annuel de musique. Ce festival sera nommé " FELYN " et sa première édition aura lieu les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium. Sa programmation sera dévoilée d'ici la fin de l'année 2019. Une Joint-Venture nommée OL Production est en cours de création, avec pour objectif l'organisation et la gestion de ce festival majeur pour le rayonnement de la région Auvergne Rhône-Alpes.VISIOMEDDans une lettre aux actionnaires, Visiomed rappelle avoir entrepris une vaste transformation depuis l'annonce de son plan stratégique en juillet 2018 et le renouvellement de la Gouvernance au 1er trimestre 2019. Aussi, afin de soutenir ce développement, le groupe espère compter sur le soutien de ses actionnaires lors son assemblée générale du 28 juin prochain qui devrait être l'occasion de mettre en avant les nouvelles étapes franchies du plan. Le management s'est récemment engagé à communiquer le chiffre d'affaires semestriel 2019 provisoire dès le matin de l'AG.