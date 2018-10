Les valeurs à suivre jeudi 25 octobre 2018 à Paris

0 0

ALBIOMALe producteur d'électricité a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre.ALTENAu troisième trimestre, la croissance de l'activité d'Alten s'est encore accélérée pour atteindre 18,9% (+14,3% en France et +22,8% à l'International) à 1,66 milliard d'euros. A données constantes, l'activité a progressé de 14,5% (+14,3% en France et +14,6% à l'international). La croissance organique est supérieure à 10% dans toutes les zones géographiques à l'exception de l'Allemagne, où elle dépasse néanmoins 5%.BOUYGUESBouygues Telecom annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir les participations détenues dans Keyyo directement ou indirectement par Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Eric Saiz, Dominique Roche, ainsi que Financière Arbevel, représentant ensemble 854 316 actions Keyyo soit 43,6% du capital de la société, dans le cadre d'une cession de bloc hors marché, au prix de 34 euros par action.BUREAU VERITASLe spécialiste de la certification publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.CAPGEMINICapgemini a réalisé un très bon troisième trimestre et a relevé son objectif de croissance pour 2018. Le groupe de conseil et de services informatiques a généré un chiffre d'affaires consolidé de 3,228 milliards d'euros, en hausse de 8,7% à taux de change constants. Il a augmenté de 7,7% en données publiées. La croissance organique du groupe, c'est-à-dire hors impact des devises et des variations de périmètre, a atteint 6,3%.CASINO/RALLYEDans un communiqué, Rallye et Casino expliquent subir, depuis plusieurs mois, de violentes attaques et des campagnes de désinformation orchestrées notamment par des fonds spéculatifs dans le but de faire chuter artificiellement la valeur de leurs titres et de déstabiliser les entreprises, leurs salariés et actionnaires. En conséquence, Les deux groupes ont déposé une plainte pénale contre X entre les mains du Procureur de la République financier pour manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et délit d'initiés.COVIVIOLe groupe foncier publiera (après Bourse) son activité à fin septembre.ECA GROUPA l'occasion du salon EURONAVAL, Naval Group et ECA Group ont signé la lettre d'intention pour un contrat de plus de 12 millions d'euros pour la fourniture d'équipements électriques (propulsion électrique auxiliaire et variateurs de vitesse), ainsi qu'un lot de pièces de rechanges associées, pour les sous-marins 5 et 6 du programme Barracuda, dont la Direction générale de l'armement assure la maîtrise d'ouvrage. L'exécution du contrat se déroulera sur une période de 53 mois et prendra fin en 2023.ELISLe groupe de blanchisserie industrielle a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre.ERAMETLe chiffre d'affaires d'Eramet affiche une progression de 8 % au 3ème trimestre 2018 à 951 millions d'euros. A périmètre et change constants, il a progressé de 4%. Christel Bories, Président-Directeur Général du Groupe a commenté : " Bénéficiant d'un environnement de prix favorable, notre chiffre d'affaires est en hausse de 8 %, intégrant désormais l'activité Sables Minéralisés à 100%, suite au succès de notre OPA cet été. Notre production de minerai de manganèse a atteint un nouveau record ".EXEL INDUSTRIESLe spécialiste des techniques de pulvérisation publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.GROUPE SEBLe fabriquant de petit électroménager publiera (après Bourse) son activité à fin septembre.IPSENLes ventes consolidées d'Ipsen au troisième trimestre ont progressé de 18,3% à 555,9 millions d'euros. Elles ont augmenté de 20,2% à taux de change constants. Les ventes des produits de Médecine de Spécialité ont atteint 484,1 millions d'euros, en hausse de 24,2% à taux de change constants (+22,2% en données publiées). Les ventes en Santé Familiale ont atteint 71,9 millions d'euros, en hausse de 5% ajustées du nouveau modèle contractuel d'Etiasa (ventes publiées en baisse de 1,1%).IPSOSLe cabinet d'études et de sondages publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.KORIANLe chiffre d'affaires de Korian au troisième trimestre s'est élevé à 840 millions d'euros, en progression de 6,1%. La croissance organique est ressortie à 3%. Le parc de lits exploités par le gestionnaire d'Ehpad s'est accru d'environ 2 000 unités sur la période, principalement en Belgique avec l'intégration du troisième portefeuille d'établissements acquis auprès de Senior Assist. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires progresse de 6%, dont 2,9% en organique. Cette performance est en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires annuel révisé à la hausse en septembre.MERSENMersen a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 223 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance organique de 10%, tirée par l'ensemble des activités. Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires consolidé s'affiche à 653 millions d'euros, en croissance organique de près de 11% par rapport à l'année dernière.ORANGEOrange a enregistré au troisième trimestre un Ebitda ajusté de 3,69 milliards d'euros, en progression de 3%, tant à base comparable qu'à données historiques. La marge d'EBITDA ajusté a augmenté d'un point à 36,1%. Le chiffre d'affaires de l'opérateur télécoms a, lui, augmenté de 0,6% en base comparable (+1% en données historiques) à 10,307 milliards d'euros. Il a ralenti par rapport au deuxième trimestre où il avait progressé de 1,4% en comparable. Le marché anticipait respectivement 3,67 milliards d'euros et 10,31 milliards d'euros.PLASTIC OMNIUML'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PSALe groupe PSA a réalisé au troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 15,4 milliards d'euros, en hausse de 7,8%. Le consensus le donnait à 15,27 millions. Le chiffre d'affaires de la division Automobile PCD (Peugeot, Citroën, DS) a grimpé de 0,8% à 8,485 millions. Avec un total de 703 000 véhicules vendus, les ventes mondiales sont en hausse en Europe et en baisse hors d'Europe notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018.SAINT-GOBAINLe spécialiste des matériaux de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SCHNEIDER ELECTRICSchneider Electric a dévoilé plusieurs bonnes nouvelles, dont le relèvement de plusieurs de ses objectifs 2018 et un programme de rachat d'actions réalisé plus rapidement que prévu. Au troisième trimestre, le spécialiste des équipements électrique de basse et moyenne tensions a généré un chiffre d'affaires de 6,377 milliards d'euros, en croissance de 8%, dont 7,2% en organique. Le consensus Reuters s'élevant à 6,27 milliards d'euros.TECHNIPFMCLe groupe parapétrolier a publié ses résultats du troisième trimestre. A suivre.TRANSGENELa biotech publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.UNIBAIL RODAMCOLa foncière publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.VALEOL'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.