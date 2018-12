Les valeurs à suivre jeudi 27 décembre 2018 à Paris

0

APRILEn repli à l'ouverture, April a bondi lundi de près de 12% à 17,60 euros. Le courtier a reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale française de 69,8 millions d'euros à la suite des investigations menées au titre des exercices 2007 à 2015 portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte.CNP ASSURANCESCNP Assurances a annoncé avoir obtenu, en date du 21 décembre 2018, le visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus de base de son nouveau programme Euro Medium Term Notes (EMTN). Le montant du Programme de 7 milliards d'euros a été calibré en fonction de l'encours actuel de dettes subordonnées de l'assureur. Pour rappel, le montant maximal des émissions obligataires autorisé par le conseil d'administration de CNP Assurances est actuellement de 1,5 milliard d'euros par an. Les titres à émettre pourront être admis aux négociations sur Euronext Paris.MBWSMarie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a plongé lundi de près de 23 à 2,86 euros. Les investisseurs ne sont guère rassurés par la situation financière du groupe de vins et spiritueux. A court de liquidité dans l'attente de la cession d'actifs et d'un nouveau partenaire, MBWS a conclu un prêt relais de 25 millions d'euros auprès de la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), son premier actionnaire avec 29,47% du capital. Ce prêt devrait être remboursé par anticipation après la réalisation d'une augmentation de capital de 37,7 millions d'euros.NOVACYTNovacyt a perdu lundi 5,64% à 0,368 euro après avoir confirmé que sa division NOVAprep, actuellement mise en vente, sera traitée comptablement en normes IFRS comme activité arrêtée, cédée ou en cours de cession. Dans ce cadre, le spécialiste international du diagnostic clinique dévoile un premier aperçu de l'incidence prévue du traitement comptable des normes IFRS. Le groupe attend un chiffre d'affaires annuel compris entre 13,7 millions d'euros et 14,4 millions d'euros, par rapport à un consensus de marché de 15,85 millions d'euros.SANOFILa Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Vaxelis (vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, adsorbé), poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant), et conjugué de l'Haemophilus de type b (conjugué à la protéine méningococcique)] pour la vaccination des enfants à partir de six semaines et jusqu'à 4 ans (mais avant l'âge de 5 ans). Vaxelis a été développé dans le cadre d'un partenariat entre Sanofi et MSD, connu en tant que Merck aux États-Unis et au Canada.VINCIVinci Airports, filiale de Vinci Concessions, a conclu un accord portant sur le rachat aux actionnaires actuels de 50,01 % des parts de Gatwick Airport Limited, société propriétaire de l'aéroport de London Gatwick (régime de propriété perpétuelle). Les 49,99 % restants seront gérés par Global Infrastructure Partners. Le prix d'acquisition a été arrêté à environ 2,9 milliards de livres sterling, sous réserve d'ajustements d'ici la conclusion de la transaction.VISIOMEDVisiomed a annoncé l'obtention du certificat 510(k) et l'enregistrement par la Food and Drug Administration (FDA) sur le marché américain de sa station de téléconsultation mobile et connectée BW-X07HD " Handheld VitalSigns Monitoring System " baptisée VisioCheck développée par BewellConnect. Cet enregistrement par la FDA était la dernière étape avant sa commercialisation aux Etats-Unis.