Les valeurs à suivre jeudi 27 décembre 2018 à Wall Street

JD.COMJD.com envisagerait de restructurer JD Mall, la principale unité génératrice de revenus du groupe selon un document interne, consulté par Le Wall Street Journal. « Les responsabilités seront réparties entre les plateformes desservant directement les clients, les services de soutien aux entreprises et le contrôle de l’infrastructure et la gestion des risques, indique le document », d’après le journal américain.VERIZONVerizon Communications a averti que les clients de son offre de télévision par Internet pourraient perdre l'accès aux chaînes de Disney, notamment ESPN et Disney Channel, s’il ne pouvait pas conclure un nouvel accord de distribution avec le groupe de divertissement. L'opérateur télécoms a indiqué à ses clients que Disney avait rejeté ses propositions.VISAVisa a annoncé le rachat de Earthport, société britannique spécialisée dans les systèmes de paiements transfrontaliers pour 198 millions de livres (219,6 millions d’euros) en numéraire. Le groupe américain de paiement propose 30 pence par action contre seulement 7,45 pence lundi dernier à la clôture. Les administrateurs d'Earthport, qui ont été conseillés par Rothschild & Co au sujet des conditions financières de l'offre, considèrent qu’elles sont "justes et raisonnables".WELLS FARGOL'autorité de régulation financière du Luxembourg (Commission de surveillance du secteur financier) a donné son feu vert à Wells Fargo Asset Management (WFAM) pour l'extension de sa licence au Luxembourg. Cela lui permettra de proposer des services discrétionnaires de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aux investisseurs institutionnels européens de WFAM. Dans le cadre de son initiative en vue de soutenir sa clientèle européenne, la société étendra sa présence avec des filiales à Francfort et Paris.