Les valeurs à suivre jeudi 27 décembre à la Bourse de Paris

0

APRILEn repli à l'ouverture, April a bondi lundi de près de 12% à 17,60 euros. Le courtier a reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale française de 69,8 millions d'euros à la suite des investigations menées au titre des exercices 2007 à 2015 portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte.MBWSMarie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a plongé lundi de près de 23 à 2,86 euros. Les investisseurs ne sont guère rassurés par la situation financière du groupe de vins et spiritueux. A court de liquidité dans l'attente de la cession d'actifs et d'un nouveau partenaire, MBWS a conclu un prêt relais de 25 millions d'euros auprès de la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), son premier actionnaire avec 29,47% du capital. Ce prêt devrait être remboursé par anticipation après la réalisation d'une augmentation de capital de 37,7 millions d'euros.NOVACYTNovacyt a perdu lundi 5,64% à 0,368 euro après avoir confirmé que sa division NOVAprep, actuellement mise en vente, sera traitée comptablement en normes IFRS comme activité arrêtée, cédée ou en cours de cession. Dans ce cadre, le spécialiste international du diagnostic clinique dévoile un premier aperçu de l'incidence prévue du traitement comptable des normes IFRS. Le groupe attend un chiffre d'affaires annuel compris entre 13,7 millions d'euros et 14,4 millions d'euros, par rapport à un consensus de marché de 15,85 millions d'euros.