Les valeurs à suivre jeudi 27 juin 2019 à Wall Street

ACCENTUREAccenture a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année. Au troisième trimestre, clos fin mai, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,25 milliard de dollars, soit 1,93 dollar par action, à comparer avec 1,04 milliard de dollars, soit 1,60 dollar, un an plus tôt. Le BPA ajusté a atteint 1,79 dollar. Le chiffre d'affaires d'Accenture a en outre augmenté de 4% à 11,1 milliards de dollars. Les ventes ont progressé de 8,4% hors impact des changes.BOEINGL'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a décelé un nouveau dysfonctionnement potentiel affectant les avions 737 MAX de Boeing. Selon plusieurs médias, celui-ci aurait été découvert la semaine dernière par les pilotes de l'agence lors d'essais sur simulateur. Le système anti-décrochage MCAS serait une nouvelle fois en cause. Depuis la mi-mars, les 737 Max de Boeing sont cloués au sol, suite à deux catastrophes aériennes.FORDFord avait annoncé en début d’année une vaste réorganisation de ses activités en Europe, sans toutefois fournir de données chiffrées. C’est désormais chose faite. Le constructeur automobile américain prévoit ainsi la fermeture de six sites industriels d'ici 2020. Au total, près de 12 000 postes seront concernés par cette réorganisation. Ford a pour objectif à terme une marge d’Ebit de 6% en Europe.PIER 1 IMPORTSPier 1 Imports est attendu en baisse dans le sillage de son point d'activité du premier trimestre 2020. Ainsi sur la période, le groupe a affiché une perte nette de 81,7 millions de dollar ou 19,97 dollars par action, comparativement à une perte de 28,5 millions de dollars ou 7,11 dollars par action un an auparavant. Le 20 juin, la société a procédé à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 20. Quant aux ventes du distributeur d'ameublement, elles sont en baisse de 15,5% à 314,3 millions de dollars. Les ventes à périmètre comparable reculent de 13,5%.