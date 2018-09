Les valeurs à suivre jeudi 27 septembre 2018 à la Bourse de Paris

0 0

ADOCIAAdocia a annoncé aujourd'hui que cinq abstracts présentant des applications de sa plateforme technologique BioChaperone ont été sélectionnés pour présentation lors du 54ème Congrès Annuel de l'Association Européenne pour l'Etude du Diabète (EASD), qui aura lieu du 1er au 5 Octobre 2018 à Berlin, Allemagne.AKWEL (ex-MGI COUTIER)L'équipementier automobile publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.CLARANOVALa filiale du groupe Claranova, PlanetArt, fait ses premiers pas en Asie avec le lancement de son application mobile FreePrints en Inde. L'Inde, avec une économie en pleine expansion, représente un marché à fort potentiel qui compte aujourd'hui plus d'1,3 milliard d'habitants dont plus d'un quart utilise un smartphone selon emarketer. À l'image des autres pays, PlanetArt va déployer son offre FreePrints selon un modèle économique adapté à l'Inde tout en préservant ce qui a fait son succès : la simplicité d'utilisation et l'accessibilité de son application FreePrint.EKINOPSEkinops a publié ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs télécoms a dévoilé une perte nette consolidée (part du groupe) de 1,065 million d'euros pour le premier semestre 2018 contre une perte de 2,36 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda ressort à 4,0 contre 0,2 million d'euro au semestre 2017. Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 42,1 millions d'euros, contre 10,6 millions d'euros un an plus tôt (hors OneAccess), en progression totale de +295%.EURAZEOEurazeo Croissance, pôle d'Eurazeo spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en forte croissance, salue le succès de l'introduction en bourse sur le New Stock Exchange de Farfetch. Depuis mai 2016, Eurazeo Croissance, est actionnaire minoritaire dans la place de marché, dans laquelle elle a investi 25 millions de dollars à l'occasion d'une levée de fonds d'un total de 110 millions de dollars. Farfetch a été valorisé 7 milliards de dollars lors de son IPO. La société d'investissement n'a pas cédé de titres dans le cadre de l'introduction en bourse.GTTGTT annonce avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Samsung Heavy Industries (SHI), pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers. Ces deux unités, d'une capacité de 180 000 m3, seront construites pour le compte de l'armateur européen Celsius. Elles seront équipées de cuves intégrant la technologie Mark III Flex. Leurs livraisons respectives interviendront fin 2020.MAUNA KEA TECHNOLOGIESMauna Kea Technologies a annoncé la parution d'une nouvelle publication dans le domaine de l'endoscopie digestive, portant sur les résultats positifs de l'utilisation de sa plateforme d'endomicroscopie confocale laser Cellvizio dans le dépistage et la surveillance de l'œsophage de Barrett.SQLISQLI a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 0,4 million d'euros contre 1 million d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda est, lui, ressorti à 9,9 millions d'euros en données publiées (6,7 millions d'euros en comparable) contre 6,2 millions d'euros au premier semestre 2017. L’Ebitda a été soutenu par de nouvelles normes comptables. Le chiffre d’affaires a atteint 115,9 millions d'euros, en hausse de 13%, dont 1% de croissance interne.TRIGANOTrigano a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 518,6 millions d'euros, en croissance de 31,6% grâce à l’intégration d’Adria (contribution de 98,9 millions) et à la normalisation des approvisionnements des composants ayant fait défaut à fin mai. En organique, la croissance est ressortie à 5,5%. Sur l’exercice, Trigano, le chiffre d'affaires a atteint 2,315 milliards d'euros, en hausse de 35,6%. En organique, la croissance s'est établie à 9,5%.