Les valeurs à suivre jeudi 28 novembre 2019 à Paris

Clasquin confirme la signature d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 60,8 millions d'euros auprès d'un pool de 8 banques. Ce financement renforce la structure financière du groupe et s'articule autour de trois tranches.EDF annonce le lancement de la construction du parc éolien en mer écossais de Neart na Gaoithe (NnG) ainsi que le partenariat avec la compagnie d'électricité irlandaise ESB qui prend une participation de 50 % dans le projet. Le futur parc éolien en mer de 450 MW s'intègre dans la stratégie de développement de l'électricien dans l'éolien offshore. Composé de 54 turbines, Neart na Gaoithe sera situé en mer du Nord à environ 15 kilomètres de la côte de Fife au sud-est de l'Écosse.GTT a reçu des commandes d'un chantier asiatique portant sur la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. Ils seront tous les trois construits pour le compte d'armateurs européens. La livraison de ces navires devrait s'échelonner entre fin 2021 et mi-2022. Les noms des contractants, ainsi que les caractéristiques de ces navires sont, à ce stade, confidentiels.ID Logistics annonce le rachat pour 15 millions de dollars de la société américaine Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars et compte près de 200 collaborateurs. " Jagged Peak se distingue notamment par sa capacité à déployer une offre de préparation de commandes et de distribution sur l'ensemble du territoire américain, en propre ou à travers un réseau de partenaires " précise le spécialiste de la logistique contractuelle.LDC a réalisé au premier semestre 2019/2020 un résultat net part du groupe en repli de 4% à 65,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 3% à 88,4 millions, faisant ressortir une marge de 4,2% contre 4,7% au premier semestre 2018/2019. L'excédent brut d'exploitation a grimpé de 7,4% à 163,2 millions. La marge s'établit à 7,8% stable sur un an. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,4% à 2,105 milliards.OSE Immunotherapeutics et HalioDx, société de diagnostic spécialisée en immuno-oncologie, annoncent une collaboration pour mener une étude translationnelle portant sur des biomarqueurs immunitaires dans le cadre de la Phase 3 clinique en cours avec Tedopi chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules. Cette collaboration portera sur l'évaluation et l'analyse d'échantillons de tissus issus de biopsies de patients participant à l'essai clinique de phase 3 Atalante 1.Au premier semestre, clos fin septembre, Rémy Cointreau a enregistré un résultat net part du groupe de 90,5 millions d'euros, en progression de 3,5%. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe est stable à 138,3 millions d'euros, ressortant sous le consensus s'élevant à 143,3 millions d'euros. La croissance de 5,5% du ROC des marques du groupe à 147,9 millions d'euros a été compensée par une baisse de 3,3 millions d'euros du ROC des Marques Partenaires. Le groupe de spiritueux explique cette dernière évolution par le désengagement volontaire de certains contrats.SES-imagotag, spécialiste des étiquettes électroniques (EEG) et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce la signature d'un contrat de déploiement avec une enseigne leader sur son secteur aux Etats-Unis pour équiper la totalité de ses magasins en étiquettes électroniques. Le présent contrat prévoit un déploiement de la plateforme VUSION dans plus de 1000 magasins sur 4 ans. La solution développée par SES-imagotag va permettre à l'enseigne américaine d'automatiser sa gestion des prix et d'assurer une synchronisation omnicanale.Soitec a enregistré au premier semestre un bénéfice net en augmentation de 28 % à 41,5 millions d’euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 23 % à 51,3 millions d’euros. La marge d’Ebita de l’Électronique est ressorti à 30,2 % du chiffre d’affaires (32,8 % un an auparavant), en ligne avec le niveau attendu pour l’ensemble de l’année. Déjà publié, le chiffre d’affaires du spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants a atteint 258,5 millions d’euros, en croissance de 30 % à périmètre et taux de change constants.Le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s'élève à 24,3 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en croissance de 11% depuis le début de l'année et de 14% sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management1). Les encours se répartissent entre 22,2 milliards d'euros pour la gestion d'actifs et 2,1 milliards d'euros pour l'activité d'investissement. Les encours de l'activité de gestion d'actifs sont en croissance de 1,8 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2019 (+9%), dont 1 milliard d'euros sur le troisième trimestre (+5%).