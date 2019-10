Les valeurs à suivre jeudi 31 octobre 2019 à Wall Street

0

APPLEApple a présenté hier soir des résultats et des perspectives dépassant les attentes des investisseurs. La firme à la pomme a enregistré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 13,686 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, contre respectivement 14,125 milliards de dollars et 2,91 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet s'élevait à 2,83 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 1,8 % à 64 milliards de dollars, dépassant également légèrement le consensus : 63 milliards de dollars.ESTEE LAUDERLa société américaine de cosmétiques Estee Lauder est attendue en repli après avoir abaissé son objectif annuel de résultats. Sur l'exercice 2020, elle vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 5,85 et 5,93 dollars contre de 5,90 dollars à 5,98 dollars auparavant. Les revenus sont en revanche toujours anticipés en progression de 7% à 8%, dont 1 point d’impact négatif des changes.FACEBOOKFacebook est attendu en hausse à Wall Street grâce à de bons résultats. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des réseaux sociaux a vu son bénéfice net progresser de 19 % à 6,09 milliards de dollars, soit 2,12 dollars par action. Le consensus FactSet s'élève à seulement 1,91dollar par action. Le chiffre d'affaires de Facebook a progressé de 29 % à 17,65 milliards de dollars, dont 17,38 milliards de dollars (+28 %) pour les ventes publicitaires. Si ces dernières ont conservé leur rythme de croissance du deuxième, la croissance totale des revenus a de nouveau accéléré.FIAT CHRYSLERPSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont finalement dévoilé les contours de leur projet de fusion à 50/50. Un tel mariage permettrait de créer le quatrième plus grand constructeur mondial avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules et un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros.LAZARDLa banque d'affaires Lazard a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a chuté de 56% à 47 millions de dollars, soit 40 cents par action. Ajusté, le bénéfice par action est ressorti à 76 cents, ressortant au-dessus du consensus s'élevant 73 cents. Son revenu opérationnel a reculé de 3 % à 588 millions de dollars, dont 304 millions de dollars (stable) pour l'activité de conseil et 283 millions de dollars (-6 %) pour la gestion d'actifs. Le consensus est de 617,37 millions de dollars.STARBUCKSLa chaîne de cafés Starbucks a présenté des résultats trimestriels conformes aux anticipations. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 802,9 millions de dollars (+6,2%), soit 67 cents par action. Ajusté, il est ressorti à 70 cents. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 7% pour atteindre 6,75 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 6,68 milliards. Il a augmenté de 5% à surface comparable. 630 nouveaux cafés ont été ouverts.