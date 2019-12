Les valeurs à suivre jeudi 5 décembre 2019 à la Bourse de Paris

0

CAPGEMINICapgemini annonce la signature d'un accord d'une durée de six ans et d'une valeur de plus d'un milliard d'euros avec Bayer AG, groupe international allemand des Sciences de la vie. Il renforce et élargit ainsi le partenariat existant. Cet accord concerne la transformation de son environnement informatique et l'accélération de la digitalisation de son organisation. La date de démarrage de ce nouvel accord est le 1er janvier 2020. Plusieurs centaines de membres de l'équipe Bayer rejoindront Capgemini, avec des perspectives d'évolution dans le groupe.COFACECoface annonce avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'utiliser son modèle interne partiel pour le calcul de son besoin de capital réglementaire sous Solvabilité II à partir du 31 décembre 2019. Le ratio de solvabilité de l'assureur-crédit, en utilisant le modèle interne partiel, est de 187 % au 31 décembre 2018*, un gain de 18 points par rapport au ratio en formule standard. Par ailleurs, Coface travaille activement à l'amélioration du calcul de besoin de solvabilité de son activité d'affacturage.DERICHEBOURGSur l’exercice 2018-2019, clos fin septembre, Derichebourg a réalisé un bénéfice net de 55,6 millions d’euros, en repli de 21,8 % et un Ebitda courant de 191,2 millions d’euros, en repli de 5,4 %. Il a représenté 7,1 % des revenus contre 6,9 %, un an plus tôt. L’activité Services à l’Environnement qui subit le contexte géopolitique a vu son Ebitda courant reculer de 6,4 % à 162,1 millions d’euros tandis que celui de l’activité Multiservices est quasi-stable à 33,2 millions d’euros.LAGARDEREPatrick Valroff est nommé président du conseil de surveillance et président du comité d'audit de Lagardère SCA. Il succède, à compter de ce jour, à Xavier de Sarrau qui a annoncé son retrait pour des raisons personnelles. Celui-ci reste toutefois membre du conseil de surveillance.