Les valeurs à suivre jeudi 5 septembre à Wall Street

0

Palo Alto Networks, spécialiste de la sécurité des réseaux, a dévoilé hier soir des résultats et des perspectives favorables. Au quatrième trimestre, clos fin juillet, de l’exercice 2019, le groupe a essuyé une perte nette de 20,8 millions de dollars, soit 22 cents par action, contre un bénéfice net de 7 millions de dollars, ou 7 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 1,47 dollar, dépassant de 5 cents le consensus IBES.Bed Bath and Beyond a indiqué que d'importants progrès ont été réalisés en vue de l'identification du prochain PDG en remplacement de Steven Temares, qui a démissionné en mai. Le groupe prévoit d'annoncer son nom au cours des prochaines semaines.Bristol-Myers Squibb Company a annoncé que son traitement du cancer par immunothérapie Opdivo n'avait pas atteint l'un de ses principaux objectifs dans un essai de phase III sur des patients atteint de glioblastome multiforme. Le comité de surveillance des données a toutefois recommandé que l'essai se poursuive comme prévu, pour permettre à l'autre objectif principal, de mûrir.