Les valeurs à suivre jeudi 9 août 2018 à la Bourse de Paris

ALTAMIRL’actif net réévalué (qui mesure la valeur du portefeuille d'actifs) par action Altamir est estimé à 21,11 euros au 30 juin 2018, après la distribution d’un dividende de 0,65 euro par action en mai 2018. En incluant le dividende, l’actif net réévalué par action est en progression de 1% par rapport au 31 décembre 2017, contre +0,8% au premier semestre 2017, et en hausse de 2,6% par rapport au 31 mars 2018, date à laquelle seules les sociétés cotées du portefeuille étaient réévaluées.CISLe chiffre d’affaires de CIS au premier semestre s’est élevé à 131 millions d'euros à taux de change constant, en progression de 1,3%. A données publiées, le chiffre d’affaires du spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore, s’est établi à 115,3 millions d'euros contre 129 millions d'euros, un an auparavant. L’impact de change s’est réduit sur le deuxième trimestre 2018 mais est ressorti négatif sur le semestre à hauteur de -15,7 millions d'euros.CLARANOVALe groupe Claranova a enregistré un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2017/2018, clos fin juin, de 161,5 millions d'euros, en progression de 24%. A taux de change constants, l'activité du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce est en hausse de 32%. Si les activités canadiennes avaient été intégrées au 1er juillet 2017 au sein d'Avanquest, le chiffre d'affaires du groupe Claranova se serait alors porté à 183,6 millions, soit une croissance de 41 % en publié.GETLINK?L'ex-Eurotunnel fera connaitre ses chiffres du trafic de juillet en début de journée.??